3. Liga, Gruppe 3 Zuzwil holt sich drei Punkte gegen Wittenbach Zuzwil behielt im Spiel gegen Wittenbach am Montag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 07.06.2022, 02.30 Uhr

Das Skore eröffnete Raul Weibel in der 26. Minute. Er traf für Zuzwil zum 1:0. Silvan Moser sorgte in der 31. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zuzwil. Die 36. Minute brachte für Wittenbach den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Moritz Angehrn. In der 69. Minute sorgte Philip Jud für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Zuzwil.

Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Gianni Colonna (50.), Joel Pfister (52.) und Yves Oertle (56.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Martin Kuhn (64.) kassierte sie.

Dass Wittenbach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Zuzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 3. Zuzwil hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zuzwil auswärts mit FC Rorschacherberg 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Wittenbach hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wittenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 12. Juni statt (16.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - FC Wittenbach 1 3:1 (2:1) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 26. Raul Weibel 1:0. 31. Silvan Moser 2:0. 36. Moritz Angehrn 2:1. 69. Philip Jud 3:1. – Zuzwil: Fabian Castiglioni, Tim Benz, Dominik Egli, Philip Jud, Daniel Kuhn, Jonah Näf, Raul Weibel, Pascal Fritsche, Kimi Brunner, Patrick Gähwiler, Silvan Moser. – Wittenbach: Severin Stricker, Jan Zellweger, Joel Pfister, Andrin Niederer, Yves Oertle, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Loris Flück, Gianni Colonna, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 50. Gianni Colonna, 52. Joel Pfister, 56. Yves Oertle, 64. Martin Kuhn.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

