3. Liga, Gruppe 4 Yannic Huser führt Frauenfeld mit drei Toren zum Sieg gegen Münsterlingen Münsterlingen lag gegen Frauenfeld deutlich vorne, nämlich 2:0 (33. Minute) - und verlor dennoch. Frauenfeld feiert einen 4:2-Heimsieg. 28.03.2022, 09.05 Uhr

Das Skore eröffnete Sascha Forster in der 1. Minute. Er traf für Münsterlingen zum 1:0. Per Penalty erhöhte Silas Meister in der 33. Minute zum 2:0 für Münsterlingen. In der 47. Minute gelang Frauenfeld (Yannic Huser) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 69, als Fernando Jose Alvarez Toro für Frauenfeld erfolgreich war. Yannic Huser erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Frauenfeld. Mit einem weiteren Tor sorgte Yannic Huser in der 95. Minute für das 4:2 für Frauenfeld.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frauenfeld erhielten Fabio Mendes Ramalheira (29.), Tristan Siddiqui (66.) und Jari Engeli (72.) eine gelbe Karte. Bei Münsterlingen erhielten Drago Nakic (42.), Georg Ulmer (51.) und Silas Meister (54.) eine gelbe Karte.

Dass Frauenfeld gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Frauenfeld die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Münsterlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 32 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Frauenfeld. 13 Punkte bedeuten Rang 9. Frauenfeld hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Frauenfeld geht es daheim gegen FC Dussnang 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Mit der Niederlage rückt Münsterlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit elf Punkten neu Platz 10. Für Münsterlingen ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Münsterlingen gingen unentschieden aus. Münsterlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Münsterlingen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Wil 1900 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. April statt (17.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Telegramm: FC Frauenfeld 2 - FC Münsterlingen 1 4:2 (0:2) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 1. Sascha Forster 0:1. 33. Silas Meister (Penalty) 0:2.47. Yannic Huser 1:2. 69. Fernando Jose Alvarez Toro 2:2. 70. Yannic Huser 3:2. 95. Yannic Huser 4:2. – Frauenfeld: Djenis Mazlami, Can Karapalanci, Brendon Zefi, Joel Lüthy, Fabio Mantineo, Jari Engeli, Arsim Zuta, Samuel Beliansky, Timo Incontrada, Yannic Huser, Fernando Jose Alvarez Toro. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Georg Ulmer, Yannic Dornbierer, Drago Nakic, Rafael Lobo Alves, Luca Hamann, Sascha Forster, Lukas Ryter, Silas Meister, Andreas Hartnik, Gabrijel Ljevak. – Verwarnungen: 29. Fabio Mendes Ramalheira, 42. Drago Nakic, 51. Georg Ulmer, 54. Silas Meister, 66. Tristan Siddiqui, 72. Jari Engeli.

