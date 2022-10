3. Liga, Gruppe 3 Wittenbach setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Wittenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 5:2 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie. 21.10.2022, 21.18 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Wittenbach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Niederwil waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:5 (80. Minute) und zum 2:5 (89. Minute).

Die Torschützen für Wittenbach waren: Patrick Brülisauer (2 Treffer), Moritz Angehrn (1 Treffer) und Ciro Marino (1 Treffer). Ein Tor für Wittenbach war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Niederwil waren: Remo Kaufmann und Justin Labhart Gianin.

Bei Niederwil erhielten Jamie Albrecht (27.), Michael Keller (38.) und Justin Labhart Gianin (63.) eine gelbe Karte. Bei Wittenbach erhielten Moritz Angehrn (68.) und Gianni Colonna (90.) eine gelbe Karte.

Wittenbach schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 35 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.4 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 26 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 10).

Mit dem Sieg hält Wittenbach seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 24 Punkten. Wittenbach hat bisher immer gewonnen, nämlich achtmal.

Im nächsten Spiel trifft Wittenbach daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Romanshorn 2. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (22. Oktober) (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Für Niederwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Niederwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gossau 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Sonntag (23. Oktober) statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Wittenbach 1 2:5 (0:2) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 18. Ciro Marino 0:1. 38. Patrick Brülisauer 0:2. 50. Eigentor (Aaron Stettler) 0:3.59. Patrick Brülisauer 0:4. 76. Moritz Angehrn 0:5. 80. Justin Labhart Gianin 1:5. 89. Remo Kaufmann 2:5. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Rico Wick, Jamie Albrecht, Timo Eugster, Noah Scheiwiller, Robin Kuratli, Michael Keller. – Wittenbach: Severin Stricker, Joël Kurzbauer, Pascal Keller, Joel Pfister, Ramon Mahr, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Pascal Eisenring, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 27. Jamie Albrecht, 38. Michael Keller, 63. Justin Labhart Gianin, 68. Moritz Angehrn, 90. Gianni Colonna.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2022 21:15 Uhr.

