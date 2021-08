3. Liga Wittenbach mit Auswärtssieg bei Kirchberg im ersten Spiel Wittenbach siegt auswärts gegen Kirchberg: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 22.08.2021, 20.36 Uhr

Wittenbach ging in der 5. Spielminute durch Francine Wahsel in Führung, ehe Kirchberg in der 22. Minute (Laura Keller) der Ausgleich gelang. In der 48. Minute gelang Pascale Engetschwiler der Führungstreffer zum 2:1 für Wittenbach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 81. Minute, als Catiana Zappa für Wittenbach auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Livia Leuthold von Wittenbach erhielt in der 45. Minute die gelbe Karte.

Wittenbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Wittenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Widnau 2. Das Spiel findet am 28. August statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Kirchberg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Das nächste Spiel trägt Kirchberg auswärts gegen das stark gestartete Team FC Balzers 2 Grp. Aus. Das Spiel findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Kirchberg 2 Grp. - FC Wittenbach 1 1:3 (1:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 5. Francine Wahsel 0:1. 22. Laura Keller 1:1. 48. Pascale Engetschwiler 1:2. 81. Catiana Zappa 1:3. – Kirchberg: Rea Noger, Chantal Breitenmoser, Lea Thalmann, Bettina Kropf, Marina Egli, Jenny Keller, Laura Keller, Nadine Gehrig, Céline Keller, Chiara Sennhauser, Carmen Breitenmoser. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Modeste Wohnrau, Nadja Eisenhut, Livia Leuthold, Celina Thurnheer, Sarah Giezendanner, Francine Wahsel, Melanie Geiger, Iris Niedermann, Pascale Engetschwiler, Catiana Zappa. – Verwarnungen: 45. Livia Leuthold.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2, FC Uzwil 2 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1:2, FC Gossau 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Wittenbach 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 0:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 1/3 (2:0), 3. FC Balzers 2 Grp. 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. Chur 97 1 Grp. 1/1 (2:2), 6. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 7. FC Frauenfeld 1 0/0 (0:0), 8. FC Gossau 1 1/0 (2:3), 9. FC Uzwil 2 1/0 (1:2), 10. FC Kirchberg 2 Grp. 1/0 (1:3), 11. FC Uznach 1 1/0 (0:2).

