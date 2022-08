Frauen 3. Liga Wittenbach bezwingt Widnau – Später Siegtreffer Wittenbach gewinnt am Dienstag zuhause gegen Widnau 3:2. 31.08.2022, 02.12 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wittenbach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Iris Niedermann.

Francine Wahsel hatte davor in der 2. Minute zum 1:0 für Wittenbach getroffen. In der 12. Minute traf Nuria Frei für Widnau zum 1:1-Ausgleich. In der 16. Minute war es an Nadja Eisenhut, Wittenbach 2:1 in Führung zu bringen. In der 64. Minute traf Emma Dietsche für Widnau zum 2:2-Ausgleich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Wittenbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Offensive 4 Tore erzielte.

In der Regel kassiert Widnau nicht so viele Tore wie gegen Wittenbach. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Wittenbach von Rang 8 auf 2. Das Team hat vier Punkte. Wittenbach hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wittenbach geht es auf fremdem Terrain gegen Chur 97 1 Grp. (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Obere Au, Chur).

Widnau rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Widnau hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Widnau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Flums-Walenstadt 1 Grp. (Platz 6). Die Partie findet am Sonntag (4. September) statt (09.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Widnau 2 3:2 (2:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 2. Francine Wahsel 1:0. 12. Nuria Frei 1:1. 16. Nadja Eisenhut 2:1. 64. Emma Dietsche 2:2. 85. Iris Niedermann 3:2. – Wittenbach: Kristina Blinde, Robine Baumann, Ronja Blattner, Francine Wahsel, Modeste Wohnrau, Livia Leuthold, Selina Sutter, Ronya Spindler, Nadja Eisenhut, Catiana Zappa, Iris Niedermann. – Widnau: Linn Nina Eschenmoser, Elea Lüchinger, Lina Kehl, Celine Meier, Jannine Egger, Romina Stieger, Lenya Haltiner, Valeria Aloi, Emma Dietsche, Nuria Frei, Sarah Baumberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 00:37 Uhr.