2. Liga, Gruppe 1 Winkeln setzt Siegesserie auch gegen Montlingen fort Winkeln setzt seine Siegesserie auch gegen Montlingen fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 31.10.2021, 00.17 Uhr

(chm)

Luca Rölli schoss Winkeln in der 8. Minute zur 1:0-Führung. Winkeln baute die Führung in der 17. Minute (Joël Eberle) weiter aus (2:0). Winkeln erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Marc Grünenfelder weiter auf 3:0. Yanic Ammann schoss das 4:0 (85. Minute) für Winkeln und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Montlingen kassierte vier gelbe Karten. Bei Winkeln erhielten Simon Staub (52.) und Lars Hörler (85.) eine gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Winkeln nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.5. Das bedeutet, dass Winkeln die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Montlingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Winkeln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 14 Punkte bedeuten Rang 7. Für Winkeln ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Winkeln geht es auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (14.30 Uhr, Degern, Au).

Durch die Niederlage taucht Montlingen unter den Strich. Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Montlingen ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Montlingen gingen unentschieden aus.

Montlingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Montlingen 1 4:0 (3:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 8. Luca Rölli 1:0. 17. Joël Eberle 2:0. 45. Marc Grünenfelder 3:0. 85. Yanic Ammann 4:0. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, Niclas Haas, Michael Müller, Fabian Steinemann, Alfa Manuel Djana Casado, Luca Rölli, Marc Grünenfelder, Joël Eberle. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Niklaas Oliver Christof, Manuel Bont, Ralph Heeb, Sven Eugster, Mauro Malacrida, Herbert Kühne, Menderes Caglar, Sandro Lüchinger, Nando Lüchinger, Florian Haltiner. – Verwarnungen: 18. Sandro Lüchinger, 25. Nando Lüchinger, 39. Mauro Malacrida, 52. Simon Staub, 58. Manuel Bont, 85. Lars Hörler.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC St. Margrethen 1 - KF Dardania St. Gallen 1 0:3, FC Ruggell 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 4:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 3. FC Mels 1 9/17 (27:14), 4. FC Abtwil-Engelburg 1 10/17 (25:20), 5. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 8/10 (13:10), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 10/5 (11:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 00:14 Uhr.