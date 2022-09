4. Liga, Gruppe 5 Winkeln setzt Siegesserie auch gegen Gossau fort Winkeln reiht Sieg an Sieg: Gegen Gossau hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge( in fünf Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 2:1 26.09.2022, 11.36 Uhr

Winkeln lag ab der 58. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Leon Ukgjini (38. Minute) und Jasmin Huskic getroffen hatten. Gossau gelang in der 74. Minute durch Nikola Ivankovic noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei Winkeln für Jasmin Huskic (47.), Cédric Thurnherr (73.) und Marco Mettler (88.). Eine Verwarnung gab es für Gossau, nämlich für Pejo Mijic (46.).

In seiner Gruppe hat Winkeln den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 15 Tore erzielte. In der Abwehr ist Winkeln sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 6 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Winkeln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zwölf Punkte bedeuten Rang 2. Für Winkeln ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Winkeln in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Appenzell 2 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (12.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Nach der Niederlage büsst Gossau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Für Gossau war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Gossau verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Wittenbach 2 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Gossau 3 2:1 (1:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 38. Leon Ukgjini 1:0. 58. Jasmin Huskic 2:0. 74. Nikola Ivankovic (Penalty) 2:1. – Winkeln: Jan Büchler, Marco Mettler, Mathias Roth, Leon Ukgjini, Armin Bosnic, Mithulan Muralitharan, Joel Columpsi, Stefan Schwizer, Michael Schibli, Almedin Jusic, Silvan Demmel. – Gossau: Marko Anokic, Elias Schlegel, Yannic Herzog, Etienne Bakacsi, Damian Andric, Pejo Mijic, Rani Rigal, Fabio Cardon, Jon Mustafa, Lazar Mitrovic, Nikola Ivankovic. – Verwarnungen: 46. Pejo Mijic, 47. Jasmin Huskic, 73. Cédric Thurnherr, 88. Marco Mettler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

