4. Liga, Gruppe 5 Winkeln bezwingt Uzwil – Silvan Demmel mit Siegtor Winkeln gewinnt am Sonntag zuhause gegen Uzwil 3:2. 11.04.2022, 10.20 Uhr

(chm)

Winkeln ging bis in die 29. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Silvan Demmel in der 27. Minute und Michael Schibli in der 29. Minute. Allerdings schaffte Uzwil in der 68. Minute den Anschlusstreffer (Nikola Karic) und in der 76. Minute den Ausgleich (Janis Baumann). Der Siegtreffer fiel in der 78. Minute durch Silvan Demmel.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil sah Edis Alijev (87.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Edis Alijev (33.) und Dnijel Jozic (45.). Für Winkeln gab es keine Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Uzwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Winkeln unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Winkeln hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Steinach 2 (Platz 8). Die Partie findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Uzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Uzwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Uzwil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Flawil 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Flawilerstrasse, Niederuzwil).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Uzwil 3b 3:2 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 27. Silvan Demmel 1:0. 29. Michael Schibli (Penalty) 2:0.68. Nikola Karic 2:1. 76. Janis Baumann 2:2. 78. Silvan Demmel 3:2. – Winkeln: Jordan Höhener, Leon Ukgjini, Marco Mettler, Stefan Schwizer, Aaron Garcia Herreros, Julian Morf, Marcel Demmel, Mithulan Muralitharan, Adrian Zollet, Michael Schibli, Silvan Demmel. – Uzwil: Matijas Dunder, Mateo Pérez-Palacio Frischknecht, Mario Zlomislic, Denis Ajrizi, Silvio Bahoric, Gabrijel Jozic, Armand Kumria, Dnijel Jozic, Marko Simic, Ljubisa Palic, Niklas Brück. – Verwarnungen: 33. Edis Alijev, 45. Dnijel Jozic – Ausschluss: 87. Edis Alijev.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 10:18 Uhr.