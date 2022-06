3. Liga, Gruppe 4 Wil und Aadorf spielen Remis Je ein Punkt für Wil und Aadorf: Die Teams trennen sich 1:1 13.06.2022, 14.34 Uhr

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Wil die Führung. Torschütze in der 6. Minute war Pascal Frei. Den Ausgleich erzielte Davide Scarlino in der 66. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Das Unentschieden hat für Wil nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach 22 Spielen bei 17 Punkten. Wil hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Aadorf hat bisher neunmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Aadorf ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wil 1900 1 - SC Aadorf 1 1:1 (0:1) - Bergholz, Wil – Tore: 6. Pascal Frei 0:1. 66. Davide Scarlino 1:1. – Wil: Elia Grillo, Dennis Räss, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Florin Schälchli, Alen Ljaljic, Raoul Matteo Memoli, Amar Skenderovic, Davide Scarlino, Rubinson Kenady, Jeton Rapuca. – Aadorf: Daniel Dillmann, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Samuele Serafino, Jannic Baak, Jeremias Dölger, Josua Bühler, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 21:25 Uhr.