4. Liga, Gruppe 3 Widnau sorgt bei Vaduz für Überraschung Überraschung bei Widnau gegen Vaduz: Der Tabellenachte (Widnau) hat am Samstag zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt. Zugleich war es für Widnau im vierten Spiel der erste Sieg der Saison. 11.09.2022, 16.12 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Widnau: Aaron Heule brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 14. Minute brachte Timon Cabezas Widnau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Stephano Kaiser sorgte in der 43. Minute für Vaduz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 57. Minute brachte Aaron Thönig Widnau mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Vaduz kam in der 68. Minute noch auf 2:3 heran, als Stefano Frick traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Widnau, nämlich für Robin Hutter (4.). Die einzige gelbe Karte bei Vaduz erhielt: Stefano Frick (38.)

In der Abwehr gehört Widnau zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Widnau verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 6. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Widnau folgt nach einer Niederlage und zwei Unentschieden. Widnau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Widnau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Staad 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.30 Uhr, Bützel, Staad).

Vaduz steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sieben Punkte. Vaduz hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Vaduz zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Montlingen 2. Diese Begegnung findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Vaduz 1 3:2 (2:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 9. Aaron Heule 1:0. 14. Timon Cabezas 2:0. 43. Stephano Kaiser 2:1. 57. Aaron Thönig 3:1. 68. Stefano Frick 3:2. – Widnau: Manuel Tobler, Noe Rieser, Fabio Schmid, Julijan Radisic, Robin Hutter, Vladan Kacarevic, Timon Cabezas, Aleksandar Radisic, Bledi Shala, Devin Rechsteiner, Aaron Heule. – Vaduz: Diogo Afonso Cordeiro, Stefano Frick, Valentin Goop, Alen Walser, Manuel Brogle, Rony Frommelt, Goncalo Filipe Vilhena Coelho, Stephano Kaiser, Vincenzo Vaccaro, Igor Manojlovic, Oliver Klaus. – Verwarnungen: 4. Robin Hutter, 38. Stefano Frick.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

