Frauen 3. Liga Widnau holt gegen Gossau ersten Saisonsieg – Entscheidung in der Schlussminute Im siebten Spiel ist es endlich soweit: Widnau hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Gossau gewinnt die Mannschaft am Sonntag zuhause 3:2. 10.10.2021, 16.27 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Widnau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Lenya Haltiner.

In der 9. Minute hatte Celine Meier zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für ihr Team erzielt. In der 19. Minute baute Romina Stieger den Vorsprung für Widnau auf zwei Tore aus (2:0). In der 28. Minute gelang Gossau (Linda Musig) der Anschlusstreffer (1:2). Gossau glich in der 75. Minute durch Tamara Gemperle aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Gossau ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Widnau unverändert. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9. Der erste Sieg der Saison für Widnau folgt nach fünf Niederlagen und einem Unentschieden. Widnau konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Widnau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kirchberg 2 Grp. (Platz 5). Das Spiel findet am 17. Oktober statt (16.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Nach der Niederlage übernimmt Gossau neu das Schlusslicht der Tabelle. Das Team hat nach sechs Spielen null Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Gossau muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Gossau zuhause und dreimal auswärts.

Gossau trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Uzwil 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (12.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Gossau 1 3:2 (2:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 9. Celine Meier 1:0. 19. Romina Stieger 2:0. 28. Linda Musig 2:1. 75. Tamara Gemperle 2:2. 90. Lenya Haltiner 3:2. – Widnau: Elina Heule, Nicole Meier, Elea Lüchinger, Lina Kehl, Jannine Egger, Lenya Haltiner, Julia Poljansek, Celine Meier, Valeria Aloi, Romina Stieger, Fabienne Sonderegger. – Gossau: Shyhrete Kryeziu, Tamara Gemperle, Nicole Ehinger, Morena Eva Abelleira Torralba, Larissa Urscheler, Linda Musig, Noelia Settembrini, Nadine Fürer, Alessia Brunner, Laura Hostettler, Gaye Gürgen. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Widnau 2 - FC Gossau 1 3:2, FC Uzwil 2 - FC Uznach 1 4:0, Chur 97 1 Grp. - FC Weinfelden-Bürglen 1 3:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 7 Spiele/18 Punkte (24:8). 2. Chur 97 1 Grp. 6/16 (22:7), 3. FC Frauenfeld 1 6/16 (25:7), 4. FC Wittenbach 1 6/13 (15:12), 5. FC Kirchberg 2 Grp. 6/10 (18:14), 6. FC Balzers 2 Grp. 7/9 (15:23), 7. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 6/7 (16:23), 8. FC Uznach 1 6/6 (10:15), 9. FC Widnau 2 7/4 (9:20), 10. FC Uzwil 2 7/3 (8:21), 11. FC Gossau 1 6/0 (12:24).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:53 Uhr.