Frauen 2. Liga Widnau gewinnt klar gegen Ems Sieg für Widnau: Gegen Ems gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:0. 09.10.2022, 22.40 Uhr

In der 30. Minute war es an Giulia Hale, Widnau 1:0 in Führung zu bringen. Michelle Walt erhöhte in der 61. Minute zur 2:0-Führung für Widnau. Widnau baute in der 83. Minute die Führung für Widnau weiter aus: Torschützin war erneut Michelle Walt.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Widnau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen sechs Spielen hat Widnau durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Widnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 2. Für Widnau ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Widnau geht es daheim gegen FC Romanshorn 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Nach der Niederlage büsst Ems einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 8. Ems hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ems trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Au-Berneck 05 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Telegramm: FC Ems 1 Grp. - FC Widnau 1 0:3 (0:1) - EMS – Tore: 30. Giulia Hale 0:1. 61. Michelle Walt 0:2. 83. Michelle Walt 0:3. – Ems: Nathalie Sommer, Jara Lütscher, Leonore Holstein, Bianca Flury, Giulia Fasser, Yasmine Beccarelli, Solana Dietrich, Elisabetta Crameri, Cris Raselli, Romina Cavegn, Laila Bonderer. – Widnau: Lea Spreiter, Ayla Helbling, Winona Berweger, Jessica Gstöhl, Leonie Ritz, Nadja Berweger, Erika Gschwend, Alida Haltiner, Eva Dietsche, Giulia Hale, Michelle Walt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

