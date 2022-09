Frauen 2. Liga Weinfelden-Bürglen siegt gegen Au-Berneck – Später Siegtreffer Sieg für Weinfelden-Bürglen: Gegen Au-Berneck gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0. 11.09.2022, 15.26 Uhr

Julia Dierauer glich in der 1. Minute für Au-Berneck 05 aus. Es hiess 0:0. In der 17. Minute traf Alexandra Mühlbauer für Au-Berneck 05 zum 0:0-Ausgleich. Per Penalty traf Nadia Bernet in der 29. Minute zur 1:0-Führung für Weinfelden-Bürglen. In der 35. Minute baute Tanja Zbinden den Vorsprung für Weinfelden-Bürglen auf zwei Tore aus (2:0). Durch ein Eigentor (Fiona Indermaur) erhöhte sich die Führung für in der 43. Minute auf 0:2. Weinfelden-Bürglen erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Indira Djegoja weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Alexandra Mühlbauer baute in der 78. Minute die Führung für Au-Berneck 05 weiter aus (0:3).

Das letzte Tor der Partie erzielte Tanja Zbinden, die in der 82. Minute die Führung für Weinfelden-Bürglen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Indira Djegoja von Weinfelden-Bürglen erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Au-Berneck kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 16 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 4 Toren pro Match (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Weinfelden-Bürglen von Rang 10 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Weinfelden-Bürglen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 4). Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, EMS).

Unverändert liegt Au-Berneck auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Au-Berneck muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Au-Berneck zuhause und zweimal auswärts.

Au-Berneck spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 7). Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FC Au-Berneck 05 1 5:3 (2:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 1. Julia Dierauer 0:0. 17. Alexandra Mühlbauer 0:0. 29. Nadia Bernet (Penalty) 1:0.35. Tanja Zbinden 2:0. 43. Eigentor (Fiona Indermaur) 2:0.46. Indira Djegoja (Penalty) 3:0.78. Alexandra Mühlbauer 3:0. 82. Tanja Zbinden 4:0. – WeinfeldenBuerglen: Salome Kutter, Pascale Merz, Michelle Alder, Jana Riva, Meret Martin, Linda Bornhauser, Indira Djegoja, Nadine Scheurer, Nadia Bernet, Tanja Zbinden, Rita De Oliveira Gomes. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Deborah Fanchini, Lara Pizzingrilli, Bettina Pfiffner, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Sonja Kutzer, Anina Eicher, Julia Dierauer, Alexandra Mühlbauer. – Verwarnungen: 51. Indira Djegoja.

