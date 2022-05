4. Liga, Gruppe 5 Weinfelden-Bürglen mit drei Punkten auswärts gegen Uzwil – Manuel Nikollbibaj als Matchwinner Weinfelden-Bürglen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Uzwil 3:2. 29.05.2022, 16.22 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 77. Minute, als Manuel Nikollbibaj den Treffer zum 3:2 für Weinfelden-Bürglen erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Daniel Odoh sein Team in der 8. Minute in Führung geschossen. Durch Penalty kam es in der 21. Minute zum Ausgleich für Uzwil. Nedeljko Mlinarevic verwandelte erfolgreich. Armand Kumria brachte Uzwil 2:1 in Führung (22. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 30. Minute, als Muhammed Pala für Weinfelden-Bürglen traf.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Weinfelden-Bürglen gab es vier gelbe Karten. Uzwil kassierte vier gelbe Karten.

Zahlreiche Gegentore sind für Uzwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 10).

Weinfelden-Bürglen gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. 15 Punkte bedeuten Rang 9. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Weinfelden-Bürglen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Weinfelden-Bürglen geht es zuhause gegen FC Steinach 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Nach der Niederlage übernimmt Uzwil neu das Schlusslicht der Tabelle. Das Team hat nach 17 Spielen zwölf Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es auswärts gegen FC Neukirch-Egnach 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. Juni) (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Uzwil 3b - FC Weinfelden-Bürglen 1b 2:3 (2:2) - Rüti, Henau – Tore: 8. Daniel Odoh 0:1. 21. Nedeljko Mlinarevic (Penalty) 1:1.22. Armand Kumria 2:1. 30. Muhammed Pala 2:2. 77. Manuel Nikollbibaj 2:3. – Uzwil: Matijas Dunder, Adrian Bahoric, Mario Zlomislic, Mevljudin Rakipi, Mateo Pérez-Palacio Frischknecht, Marko Simic, Silvio Bahoric, Nedeljko Mlinarevic, Gabrijel Jozic, Hazir Hysenaj, Armand Kumria. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Manuel Nikollbibaj, Alban Mustafaj, Jusuf Ameti, Thaarushan Sinnathurai, Muhammed Pala, Thomas Bernet, Devris Saygili, Shenur Ameti, Albios Misini, Daniel Odoh. – Verwarnungen: 24. Hazir Hysenaj, 48. Janis Baumann, 54. Jusuf Ameti, 66. Alban Mustafaj, 68. Devris Saygili, 74. Adrian Bahoric, 80. Ardian Morina, 80. Silvio Bahoric.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 15:27 Uhr.