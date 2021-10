Frauen 3. Liga Weinfelden-Bürglen gewinnt klar gegen Wittenbach Sieg für Weinfelden-Bürglen: Gegen Wittenbach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:0. 17.10.2021, 20.07 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Weinfelden-Bürglen fielen in nur 19 Minuten: Indira Djegoja traf in der 46. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Weinfelden-Bürglen. In der 60. Minute baute Rita De Oliveira Gomes den Vorsprung für Weinfelden-Bürglen auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joelle Hauenschild in der 65. Minute, als sie für Weinfelden-Bürglen zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Weinfelden-Bürglen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Weinfelden-Bürglen durchschnittlich 3.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Weinfelden-Bürglen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Das Team hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Das Team verbessert sich um einen Platz. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Weinfelden-Bürglen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Balzers 2 Grp. (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (13.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Wittenbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wittenbach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Frauenfeld 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 23. Oktober statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Wittenbach 1 3:0 (0:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 46. Indira Djegoja 1:0. 60. Rita De Oliveira Gomes 2:0. 65. Joelle Hauenschild 3:0. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Michelle Alder, Nadia Bernet, Salome Kutter, Caroline Frei, Dilan Coskun, Indira Djegoja, Linda Bornhauser, Samira Dzombic, Rita De Oliveira Gomes, Jana Riva. – Wittenbach: Vanessa Gähler, Nadja Eisenhut, Modeste Wohnrau, Martina Salic, Celina Thurnheer, Sarah Giezendanner, Melanie Geiger, Catiana Zappa, Iris Niedermann, Michelle Waldner, Pascale Engetschwiler. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Wittenbach 1 3:0, FC Gossau 1 - FC Uzwil 2 2:1, FC Uznach 1 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 2:5, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Widnau 2 0:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 8 Spiele/21 Punkte (27:8). 2. FC Frauenfeld 1 7/19 (29:7), 3. Chur 97 1 Grp. 7/16 (22:11), 4. FC Wittenbach 1 7/13 (15:15), 5. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 7/10 (21:25), 6. FC Kirchberg 2 Grp. 7/10 (18:15), 7. FC Balzers 2 Grp. 7/9 (15:23), 8. FC Widnau 2 8/7 (10:20), 9. FC Uznach 1 7/6 (12:20), 10. FC Gossau 1 7/3 (14:25), 11. FC Uzwil 2 8/3 (9:23).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 15:32 Uhr.