4. Liga, Gruppe 6 Weinfelden-Bürglen bezwingt auswärts Bischofszell Weinfelden-Bürglen behielt im Spiel gegen Bischofszell am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 29.05.2022, 00.15 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Cedric Maurice für Weinfelden-Bürglen. In der 37. Minute traf er zum 1:0. In der 44. Minute baute David Schenk den Vorsprung für Weinfelden-Bürglen auf zwei Tore aus (2:0). In der 66. Minute gelang Bischofszell (Roman Müller) der Anschlusstreffer (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 67. Minute, als Marco Racaniello die Führung für Weinfelden-Bürglen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Weinfelden-Bürglen erhielten David Schenk (51.), Dylan Huber (65.) und Cedric Maurice (76.) eine gelbe Karte. Bischofszell blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Weinfelden-Bürglen bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Weinfelden-Bürglen nicht verändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 3. Für Weinfelden-Bürglen ist es der zweite Sieg in Serie.

Weinfelden-Bürglen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Zuzwil 2 (Platz 8). Die Partie findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Bischofszell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Bischofszell hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Niederwil 1. Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Bischofszell 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 1:3 (0:2) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 37. Cedric Maurice 0:1. 44. David Schenk 0:2. 66. Roman Müller 1:2. 67. Marco Racaniello 1:3. – Bischo: Joshua Weber, Thierry Spring, Johannes Huber, Joost Willems, Benjamin Weber, Damian Keller, Aleksi Stähli, Patrik Silva Simoes, Erik Willems, Timo Tauber, Alexis Miskos. – WeinfeldenBuerglen: Sinan Kocadayi, Marco Racaniello, Jelle Erni, Res Erismann, Joel Braun, David Schenk, Dylan Huber, Lucas Manuel Alves Reinke, Fabian Wick, Cedric Maurice, Idriz Isejni. – Verwarnungen: 51. David Schenk, 65. Dylan Huber, 76. Cedric Maurice.

