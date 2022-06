4. Liga, Gruppe 7 Wängi verliert gegen Seriensieger Kirchberg Kirchberg setzt seine Siegesserie auch gegen Wängi fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den 16. Vollerfolg in Folge. 03.06.2022, 23.30 Uhr

(chm)

Wängi ging zunächst in der 16. Minute in Führung, als Marco de Carvalho Fontes zum 1:0 traf. In der 57. Minute gelang Kirchberg jedoch durch Florian Schefer der Ausgleich. Aaron Schweizer traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Kirchberg. In der 93. Minute sorgte Aaron Ress für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Kirchberg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wängi erhielten Manuel Bertogg (74.) und Christian Helg (80.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Kirchberg erhielt: Ramon Kuhn (42.)

Die Offensive von Kirchberg hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 49 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kirchberg bleibt Leader: Das Team hat nach 18 Spielen 48 Punkte auf dem Konto. Kirchberg feiert mit dem Sieg gegen Wängi bereits den 16. Sieg der Saison. Das Team hat achtmal zuhause und achtmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Kirchberg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Für Wängi war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Wängi ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Kirchberg 1 - FC Wängi 2 3:1 (0:1) - Sonnmatt, Kirchberg SG – Tore: 16. Marco de Carvalho Fontes 0:1. 57. Florian Schefer 1:1. 61. Aaron Schweizer 2:1. 93. Aaron Ress 3:1. – Kirchberg: Levin Rodrigues, Felix Nagel, Simon Wohlgensinger, Ramon Kuhn, Tim Bouwmeester, Mario Kuhn, Franco Loser, Pablo Rohner, Sandro Loser, Adrian Oberholzer, Florian Schefer. – Waengi: Felix Hanhart, Rino Steiert, Manuel Bertogg, Christian Helg, Dimitri Eilinger, Michael Gemperle, Yannick Hugentobler, Samuel Roth, Roman Thalmann, Cedric Mischler, Rebar Mouhamed. – Verwarnungen: 42. Ramon Kuhn, 74. Manuel Bertogg, 80. Christian Helg.

