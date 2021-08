3. Liga, Gruppe 4 Wängi und Romanshorn teilen sich Punkte Wängi und Romanshorn teilen sich die Punkte im ersten Spiel der neuen Saison. Das Spiel geht 0:0 aus. 22.08.2021, 08.35 Uhr

(chm)

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Wängi für Cristian De Rosa (43.), Marius Derungs (73.) und Samuel Keiser (90.). Gelbe Karten gab es bei Romanshorn für Joel Kehl (22.), Ricardo Daniel Oliveira Pinhal (75.) und Gabriel Pereira Magalhaes (80.).

In der Tabelle steht Wängi nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Wängi in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team FC Dussnang 1 aus. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Romanshorn reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Romanshorn spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Romanshorn 2 0:0 (0:0) - Grosswies, Wängi – keine Tore – Waengi: Thierry Rusch, Sascha Widmer, Bobby Rast, Matthias Tuchschmid, Simon Böhi, Dominic Holenstein, Yanick Lanker, Massimo Tedesco, Samuel Keiser, Michael Schneider, Cristian De Rosa. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Joël Zellweger, Mike Lieberherr, Gian Lieberherr, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Gabriel Pereira Magalhaes, Diego Huber, Daniel Jose Da Conceicao Machado, Joel Kehl, Baton Kuqi, Fabio Pfomann. – Verwarnungen: 22. Joel Kehl, 43. Cristian De Rosa, 73. Marius Derungs, 75. Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, 80. Gabriel Pereira Magalhaes, 90. Samuel Keiser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Dussnang 1 - FC Frauenfeld 2 2:0, FC Münsterlingen 1 - FC Wil 1900 1 3:3, FC Wängi 1 - FC Romanshorn 2 0:0, FC Münchwilen 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 0:3

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 1 Spiel/3 Punkte (3:0). 2. FC Dussnang 1 1/3 (2:0), 3. FC Münsterlingen 1 1/1 (3:3), 4. FC Wil 1900 1 1/1 (3:3), 5. FC Wängi 1 1/1 (0:0), 6. FC Romanshorn 2 1/1 (0:0), 7. FC Kreuzlingen 2 0/0 (0:0), 8. FC Neukirch-Egnach 1 0/0 (0:0), 9. FC Tägerwilen 1 0/0 (0:0), 10. SC Aadorf 1 0/0 (0:0), 11. FC Frauenfeld 2 1/0 (0:2), 12. FC Münchwilen 1 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 08:32 Uhr.