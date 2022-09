4. Liga, Gruppe 6 Wängi siegt gegen Steckborn Sieg für Wängi: Gegen Steckborn gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:0. 19.09.2022, 10.34 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Roman Thalmann schoss Wängi in der 21. Minute zur 1:0-Führung. In der 44. Minute erhöhte Joel Widmer auf 2:0 für Wängi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wängi erhielten Dimitri Eilinger (45.) und Rebar Mouhamed (83.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Steckborn, Joël Razzano (83.) kassierte sie.

Wängi hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.8 Tore pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Wängi von Rang 4 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Wängi hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Wängi spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Unverändert liegt Steckborn auf Rang 8. Das Team hat null Punkte. Steckborn hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Für Steckborn geht es auf fremdem Terrain gegen FC Frauenfeld 2b (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Wängi 2 - FC Steckborn 1 2:0 (2:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 21. Roman Thalmann 1:0. 44. Joel Widmer 2:0. – Waengi: Felix Hanhart, Ramon Eberle, Manuel Bertogg, Janik Oertle, Dimitri Eilinger, Dario Meili, Cedric Mischler, Roman Thalmann, Joel Widmer, Michael Gemperle, Zoran Djurdjanovic. – Steckborn: David Tcholokava, Robin Tobler, Simeon Rüedi, Mirco Züllig, Semi Lokmani, Florin Rusu, Andrea Weber, Joël Razzano, Elija Razzano, Giuseppe Silecchia, Patrick Grunwald. – Verwarnungen: 45. Dimitri Eilinger, 83. Rebar Mouhamed, 83. Joël Razzano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

