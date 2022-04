3. Liga, Gruppe 4 Wängi siegt gegen Dussnang Sieg für Wängi: Gegen Dussnang gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1. 10.04.2022, 03.57 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Wängi: Cristian De Rosa brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. In der 27. Minute baute Samuel Keiser den Vorsprung für Wängi auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Dussnang zum 1:2 kam in der 69. Minute. Verantwortlich dafür war Nico Bucher. In der 79. Minute schoss Michael Schneider Wängi mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wängi erhielten Massimo Tedesco (45.) und Oliver Burgermeister (83.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dussnang, Fabian Huldi (50.) kassierte sie.

Wängi hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 29 Tore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wängi. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 3. Wängi hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Wängi auswärts mit FC Frauenfeld 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (15.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 5. Für Dussnang war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Dussnang daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Romanshorn 2. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Dussnang 1 3:1 (2:0) - Grosswies, Wängi – Tore: 7. Cristian De Rosa 1:0. 27. Samuel Keiser 2:0. 69. Nico Bucher 2:1. 79. Michael Schneider (Penalty) 3:1. – Waengi: Roman Meiler, Silas Uhlmann, Dominic Holenstein, Manuel Germann, Gianluca Tedesco, Massimo Tedesco, Oliver Burgermeister, Simon Böhi, Samuel Keiser, Cristian De Rosa, Michael Schneider. – Dussnang: Joel Brühwiler, Fabian Huldi, Tobias Schnell, Robin Früh, Claude Steinmann, Valentin Traxler, Nico Bucher, David Pavlovic, Patrick Wagner, Lars Stauffacher, Patrick Wullschleger. – Verwarnungen: 45. Massimo Tedesco, 50. Fabian Huldi, 83. Oliver Burgermeister.

