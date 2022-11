3. Liga, Gruppe 4 Wängi siegt gegen Berg – Bobby Rast trifft zum Sieg Sieg für Wängi: Gegen Berg gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1. 06.11.2022, 22.37 Uhr

Der Siegtreffer für Wängi gelang Bobby Rast in der 55. Minute. In der 30. Minute hatte Yanick Lanker Wängi in Führung gebracht. Der Ausgleich für Berg fiel in der 39. Minute durch Ramon Hinder.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Wängi hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 28 Tore in elf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Wängi rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Wängi hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wängi tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Zuzwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Berg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Berg hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Für Berg geht es auswärts gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Wängi 1 - SC Berg 1 2:1 (1:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 30. Yanick Lanker 1:0. 39. Ramon Hinder 1:1. 55. Bobby Rast 2:1. – Waengi: Sandro Keller, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Bobby Rast, Simon Böhi, Massimo Tedesco, Yanick Lanker, Samuel Keiser, Cristian De Rosa, Benjamin Rast, Björn Queetz. – Berg: Christian Streckeisen, Fabian Helfenberger, Jannis Fäh, Samuel Toussaint, Cristiano Lourenco Alves, Alexander Thurmaier, Ramon Hinder, Jannik Scherb, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Julian Stahel, Mauro Zingg. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

