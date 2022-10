3. Liga, Gruppe 4 Wängi holt sich drei Punkte gegen Münsterlingen – Später Siegtreffer durch Bobby Rast Wängi gewinnt am Samstag zuhause gegen Münsterlingen 3:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Wängi das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 84. Minute war Bobby Rast.

Den ersten Treffer der Partie hatte Raffael Widmer in der 8. Minute für Wängi geschossen. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Silas Meister, sorgte in der 32 für den Ausgleich für Münsterlingen. In der 36. Minute war es an Samuel Keiser, Wängi 2:1 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Münsterlingen traf Dominic Beck in der 51. Minute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Münsterlingen sah Drago Nakic (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominic Beck (33.), Drago Nakic (50.) und Sascha Forster (89.). Bei Wängi erhielten Bobby Rast (53.), Massimo Tedesco (75.) und Cristian De Rosa (83.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Wängi hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 24 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wängi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 2. Wängi hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wängi spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Neckertal-Degersheim 1 (Platz 5). Die Partie findet am Donnerstag (27. Oktober) statt (20.15 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Für Münsterlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Münsterlingen verlor zudem erstmals zuhause.

Münsterlingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Münchwilen 1 (Platz 10). Die Partie findet am 30. Oktober statt (16.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Wängi 1 - FC Münsterlingen 1 3:2 (2:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 8. Raffael Widmer 1:0. 32. Silas Meister (Penalty) 1:1.36. Samuel Keiser 2:1. 51. Dominic Beck 2:2. 84. Bobby Rast 3:2. – Waengi: Sandro Keller, Simon Böhi, Mathias Keiser, Bobby Rast, Pascal Holenstein, Massimo Tedesco, Yanick Lanker, Samuel Keiser, Raffael Widmer, Gianluca Tedesco, Michael Schneider. – Muensterlingen: Luca Alder, Livio Stibi, Sascha Krässig, Drago Nakic, Dario Zimmermann, Sascha Forster, Rafael Lobo Alves, Silas Meister, Dominic Beck, Tolga Özdemir, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 33. Dominic Beck, 50. Drago Nakic, 53. Bobby Rast, 75. Massimo Tedesco, 83. Cristian De Rosa, 89. Sascha Forster – Ausschluss: 70. Drago Nakic.

