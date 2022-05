2. Liga, Gruppe 1 Vaduz stolpert gegen Au-Berneck 05 – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschung bei Au-Berneck 05 gegen Vaduz: Der Tabellenzehnte (Au-Berneck 05) hat am Sonntag zuhause den Tabellendritten 2:1 besiegt. 30.05.2022, 01.05 Uhr

(chm)

Au-Berneck 05 geriet zunächst in Rückstand, als Azan Rahimi in der 18. Minute die zwischenzeitliche Führung für Vaduz gelang. In der 36. Minute glich Au-Berneck 05 jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützen waren Mario Zivic und Tobias Dierauer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Azan Rahimi (69.) und Justin Seifert (85.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Au-Berneck 05, Fabio Lamorte (62.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Au-Berneck 05 um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 9. Au-Berneck 05 hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ems 1 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (17.00 Uhr, EMS).

Für Vaduz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 42 Punkten auf Rang 3. Nach fünf Siegen in Serie verliert Vaduz erstmals wieder. Vaduz verlor zudem erstmals zuhause.

Für Vaduz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Vaduz 2 2:1 (1:1) - Degern, Au – Tore: 18. Azan Rahimi 0:1. 36. Mario Zivic (Penalty) 1:1.90. Tobias Dierauer 2:1. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Carlo Lamorte, Raoul Marino, Mihai Giovanny Popescu, Endrit Bekjiri, Mario Zivic, Gabriele Lamorte, Jetmir Lakna, Tobias Dierauer, Fabio Lamorte, Flamur Bojaxhi. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Johannes Schädler, Jonas Hilti, Nebojsa Spasojevic, Albin Behluli, Azan Rahimi, Andrin Netzer, Florian Bekteshi, Niklas Beck, Adrian Hoti, Endrit Leka. – Verwarnungen: 62. Fabio Lamorte, 69. Azan Rahimi, 85. Justin Seifert.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2022 01:02 Uhr.