2. Liga, Gruppe 1 Vaduz setzt Siegesserie auch gegen Winkeln fort Vaduz reiht Sieg an Sieg: Gegen Winkeln hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0 03.10.2021, 19.46 Uhr

(chm)

Andrin Netzer schoss Vaduz in der 49. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Vaduz stellte Sascha Djokic in Minute 61 her. Vaduz erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Endre Kepenyes weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Niklas Beck, der in der 89. Minute die Führung für Vaduz auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Winkeln erhielten N Falie Badara Mansaray (43.) und Marc Hörler (60.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Vaduz, Azan Rahimi (71.) kassierte sie.

In der Defensive hat Vaduz in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 23 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Winkeln ein relativ häufiges Phänomen. Die total 20 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 11).

Mit dem Sieg hält Vaduz seine Position an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 17 Punkte. Vaduz hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Vaduz daheim mit FC Au-Berneck 05 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Winkeln verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Winkeln hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Winkeln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Ems 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Vaduz 2 - FC Winkeln SG 1 4:0 (0:0) - Stadion Rheinpark, Vaduz – Tore: 49. Andrin Netzer 1:0. 61. Sascha Djokic 2:0. 87. Endre Kepenyes 3:0. 89. Niklas Beck 4:0. – Vaduz: Gabriel Foser, Justin Seifert, Jonas Hilti, Azan Rahimi, Nebojsa Spasojevic, Mathumithan Vasanthan, Niklas Beck, Noah Kling, Andrin Netzer, Sascha Djokic, Adrian Hoti. – Winkeln: Simon Staub, Lars Hörler, Marc Hörler, Patrik Broger, N Falie Badara Mansaray, Michael Müller, Simon Alexander Falke, Alfa Manuel Djana Casado, Luca Rölli, Joël Eberle, Orest Shala. – Verwarnungen: 43. N Falie Badara Mansaray, 60. Marc Hörler, 71. Azan Rahimi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Vaduz 2 - FC Winkeln SG 1 4:0, FC St. Margrethen 1 - FC Herisau 1 0:4, FC Ems 1 - US Schluein Ilanz 1 7:0

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 7 Spiele/17 Punkte (23:8). 2. KF Dardania St. Gallen 1 6/11 (14:5), 3. FC Mels 1 6/11 (17:9), 4. FC Herisau 1 6/11 (16:9), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 6/10 (19:12), 6. FC St. Margrethen 1 6/10 (11:14), 7. FC Ruggell 1 5/8 (10:8), 8. FC Ems 1 5/6 (12:9), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/6 (9:13), 10. FC Montlingen 1 7/4 (8:20), 11. US Schluein Ilanz 1 6/2 (5:24), 12. FC Winkeln SG 1 6/2 (7:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 19:43 Uhr.