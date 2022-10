2. Liga, Gruppe 1 Vaduz setzt Siegesserie auch gegen Ems fort Vaduz setzt seine Siegesserie auch gegen Ems fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 17.10.2022, 02.07 Uhr

(chm)

Ems ging zunächst in der 11. Minute in Führung, als Marius Spiller zum 1:0 traf. In der 25. Minute gelang Vaduz jedoch durch Amel Limani der Ausgleich. Endrit Leka brachte Vaduz 2:1 in Führung (78. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 89. Minute, als Nebojsa Spasojevic für Vaduz auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ems für Karthik Koneswarasingam (24.) und Albin Rashiti (60.). Für Vaduz gab es keine Karte.

Die Offensive von Vaduz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Ems lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Vaduz. Die total 11 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Vaduz behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Für Vaduz ist es der vierte Sieg in Serie.

Vaduz spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Flawil 1 (Rang 9). Die Partie findet am 23. Oktober statt (11.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Mit der Niederlage rückt Ems in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 5. Ems hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ems spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Vaduz 2 1:3 (1:1) - EMS – Tore: 11. Marius Spiller 1:0. 25. Amel Limani 1:1. 78. Endrit Leka 1:2. 89. Nebojsa Spasojevic 1:3. – Ems: Simon Bühler, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Andri Hunger, Mahir Beso, Albin Rashiti, Janique Gringer, Samir Limani, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Vaduz: Gabriel Foser, Jonas Hilti, Niklas Beck, Jascha Müller, Justin Seifert, Jakob Lorenz, Andrin Netzer, Noah Kling, Amel Limani, Endrit Leka, Eduard Staub. – Verwarnungen: 24. Karthik Koneswarasingam, 60. Albin Rashiti.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2022 02:03 Uhr.

