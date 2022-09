2. Liga, Gruppe 1 Vaduz bezwingt auswärts Winkeln Sieg für Vaduz: Gegen Winkeln gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:1. 04.09.2022, 04.51 Uhr

Vaduz ging in der 9. Spielminute durch Simeon Weber in Führung, ehe Winkeln in der 52. Minute (Marc Grünenfelder) der Ausgleich gelang. In der 87. Minute war es an Eduard Staub, Vaduz 2:1 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Ardit Destani in der 95. Minute. Er traf zum 3:1 für Vaduz.

Bei Vaduz erhielten Nebojsa Spasojevic (23.) und Jakob Lorenz (89.) eine gelbe Karte. Bei Winkeln erhielten Ueli Rohner (64.) und Luca Stüdli (80.) eine gelbe Karte.

Vaduz verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Vaduz ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Vaduz daheim gegen das drittplatzierte Team FC Abtwil-Engelburg 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (15.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Winkeln rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Für Winkeln war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Winkeln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 6). Die Partie findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Winkeln SG 1 - FC Vaduz 2 1:3 (0:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 9. Simeon Weber 0:1. 52. Marc Grünenfelder 1:1. 87. Eduard Staub 1:2. 95. Ardit Destani 1:3. – Winkeln: Simon Staub, Niclas Haas, Marc Hörler, Luca Stüdli, Lars Hörler, Ueli Rohner, Alfa Manuel Djana Casado, Marc Grünenfelder, Luca Rölli, Noah Eberle, Ruben Melim Almeida. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Nebojsa Spasojevic, Niklas Beck, Jascha Müller, Justin Seifert, Andrin Netzer, Amel Limani, Jonas Hilti, Noah Kling, Endrit Leka, Simeon Weber. – Verwarnungen: 23. Nebojsa Spasojevic, 64. Ueli Rohner, 80. Luca Stüdli, 89. Jakob Lorenz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 04:48 Uhr.

