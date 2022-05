2. Liga, Gruppe 2 Uzwil verliert gegen Seriensieger Steinach Steinach setzt seine Siegesserie auch gegen Uzwil fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 01.05.2022, 04.59 Uhr

Die Mehrzahl der Tore erzielte Steinach in der ersten Halbzeit, nämlich deren vier. In der zweiten Halbzeit erhöhte Steinach noch auf 5:1.

Uzwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 77. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Steinach waren: Yannik Bruderer (2 Treffer), Yannick Mannhart (2 Treffer) und Manuel Bellini (1 Treffer). Einziger Torschütze für Uzwil war: Nino Cabernard (1 Treffer).

Bei Steinach erhielten Michael Popp (69.) und Manuel Bellini (84.) eine gelbe Karte. Bei Uzwil erhielten Leon Ajrizi (74.) und Dragan Vasic (92.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Steinach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 38 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Steinach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Steinach nicht verändert. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Steinach hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Steinach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Linth 04 2. Die Partie findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Nach der Niederlage büsst Uzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 7. Für Uzwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Bischofszell 1 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Steinach 1 - FC Uzwil 2 5:1 (4:0) - Bleiche, Steinach – Tore: 22. Yannik Bruderer 1:0. 24. Yannick Mannhart 2:0. 28. Manuel Bellini 3:0. 45. Yannik Bruderer 4:0. 65. Yannick Mannhart 5:0. 77. Nino Cabernard 5:1. – Steinach: Jan Rohner, Flavio Birchler, Jamiro Gätzi, Jérôme Eberle, Severin Schwendener, Yannik Bruderer, Mattia Turro, Renato Duarte Jorge, Manuel Bellini, Alain Cossu, Yannick Mannhart. – Uzwil: Joshua Müller, Marko Kartelo, Nemanja Nikolic, Andreas Böfer, Dejan Misic, Marko Anic, Kostadin Mitrov, Leon Ajrizi, Dragan Vasic, Nino Cabernard, Stefan Todorovic. – Verwarnungen: 69. Michael Popp, 74. Leon Ajrizi, 84. Manuel Bellini, 92. Dragan Vasic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 04:56 Uhr.