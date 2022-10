4. Liga, Gruppe 7 Uzwil stolpert gegen Weinfelden-Bürglen Weinfelden-Bürglen hat am Samstag gegen Uzwil die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das deutlich mit 3:0. 24.10.2022, 15.19 Uhr

(chm)

Manuel Nikollbibaj erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Weinfelden-Bürglen. In der 62. Minute schoss Shenur Ameti Weinfelden-Bürglen mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Shenur Ameti war es auch, der in der 93. Minute Weinfelden-Bürglen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Weinfelden-Bürglen kassierte vier gelbe Karten. Bei Uzwil erhielten (16.) und Fredrick Kaziga (52.) eine gelbe Karte.

Das Schlusslicht hat Weinfelden-Bürglen dank den drei Punkten abgeben können: Das Team liegt mit sieben Punkten auf Rang 9. Das Team rückt damit einen Platz vor. Weinfelden-Bürglen hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Weinfelden-Bürglen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Niederstetten 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (16.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Nach der Niederlage büsst Uzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Zuzwil 2 (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Uzwil 3 3:0 (1:0) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 44. Manuel Nikollbibaj 1:0. 62. Shenur Ameti (Penalty) 2:0.93. Shenur Ameti 3:0. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Manuel Nikollbibaj, Thaarushan Sinnathurai, Jusuf Ameti, Erol Gencoglu, Muhammed Pala, Devris Saygili, Shenur Ameti, Majuran Sothikumaran, Dominic Kuratli, Albert Morina. – Uzwil: Morgan Stäheli, Rechter Aussenverteidiger, Rechter Innenverteidiger, Linker Innenverteidiger, Linker Aussenverteidiger, Rechter MF-Spieler (Defensiv), Linker MF-Spieler (Defensiv), Rechter Aussen-MF-Spieler, Linker Aussenläufer, Hängende Spitze, Sturmspitze. – Verwarnungen: 16., 30. Jusuf Ameti, 46. Devris Saygili, 52. Fredrick Kaziga, 64. Shenur Ameti, 83. Rui Manuel Ferreira Sousa.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 11:21 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.