4. Liga, Gruppe 6 Uzwil mit drei Punkten auswärts gegen Henau Uzwil behielt im Spiel gegen Henau am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 19.09.2021, 15.20 Uhr

(chm)

Uzwil ging in der 17. Spielminute durch Janic Jöhl in Führung, ehe Henau in der 41. Minute (Philipp Gämperli) der Ausgleich gelang. In der 50. Minute war es an Adel Rozajac, Uzwil 2:1 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Lion Cerny die Führung für Uzwil auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Henau für Patrik Gämperli (72.) und Roman Vetsch (91.). Eine Verwarnung gab es für Uzwil, nämlich für Andreas Steiger (72.).

Die Offensive von Uzwil hat bislang häufig überzeugt: In fünf Spielen hat sie total 13 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Uzwil hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Uzwil in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Niederwil 1. Die Partie findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Mit der Niederlage rückt Henau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 5. Henau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Henau geht es zuhause gegen FC Zuzwil 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Henau 2 - FC Uzwil 3a 1:3 (1:1) - Rüti, Henau – Tore: 17. Janic Jöhl 0:1. 41. Philipp Gämperli 1:1. 50. Adel Rozajac 1:2. 60. Lion Cerny 1:3. – Henau: Emanuel Wirth, Sascha Schenk, Remo Börsig, Sven Bucher, Sandro Eisenring, Philipp Gämperli, Marco Bruggmann, Alexander Müller, Florian Tobias Huber, André Rüesch, Nando Bürge. – Uzwil: Morgan Stäheli, Patrick Engler, Darko Ristic, Andreas Böfer, Melih Götz, Lion Cerny, Devis Egger, Thomas Eisenlohr, Marius Bachofner, Adel Rozajac, Janic Jöhl. – Verwarnungen: 72. Patrik Gämperli, 72. Andreas Steiger, 91. Roman Vetsch.

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1a 4 Spiele/12 Punkte (20:1). 2. FC Niederwil 1 4/12 (32:2), 3. SC Berg 1 4/12 (19:5), 4. FC Uzwil 3a 5/9 (13:12), 5. FC Henau 2 5/7 (17:10), 6. FC Amriswil 2 4/6 (9:9), 7. FC Bischofszell 2 5/4 (11:18), 8. FC Zuzwil 2 5/3 (8:21), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 5/3 (6:28), 10. FC KS-Sulgen 1 5/0 (4:33).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 15:17 Uhr.