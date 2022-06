2. Liga, Gruppe 2 Uzwil holt sich drei Punkte gegen Henau Uzwil behielt im Spiel gegen Henau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0. 05.06.2022, 13.17 Uhr

In der 29. Minute war es an Giuseppe Fonseca, Uzwil 1:0 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 54. Minute, als Irves Kucani die Führung für Uzwil auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Irves Kucani (32.) und Marko Kartelo (68.). Die einzige gelbe Karte bei Henau erhielt: Cédric Löhrer (26.)

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 4. Uzwil hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Uzwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Schmerikon 1. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Nach der Niederlage büsst Henau einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 10. Für Henau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Henau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Steinach 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Henau 1 2:0 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 29. Giuseppe Fonseca 1:0. 54. Irves Kucani 2:0. – Uzwil: Joshua Müller, Fabio Hasler, Nemanja Nikolic, Andreas Böfer, Yanis Uetz, Marko Kartelo, Dejan Misic, Giuseppe Fonseca, Nino Cabernard, Irves Kucani, Kostadin Mitrov. – Henau: Timon Abbt, Renato Hungerbühler, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Salvatore Palmieri, Ivan Schwab, Robin Holenstein, Markus Anderes, Cédric Löhrer, Marvin Wiedemeier, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 26. Cédric Löhrer, 32. Irves Kucani, 68. Marko Kartelo.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

