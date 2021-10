Frauen 2. Liga Uzwil gewinnt klar gegen Triesen Sieg für Uzwil: Gegen Triesen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:0. 31.10.2021, 19.37 Uhr

(chm)

In der 15. Minute gelang Andrea Nägele der Führungstreffer zum 1:0 für Uzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil stellte Larissa Baumann in Minute 35 her. Uzwil erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Lina Widmer weiter auf 3:0. In der 91. Minute baute die gleiche Lina Widmer die Führung für Uzwil weiter aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Uzwil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 23 geschossenen Toren Rang 3.

Uzwil rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Nach neun Spielen hat das Team 21 Punkte. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Für Uzwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Uzwil auf fremdem Terrain gegen das zweitplatzierte Team FC Widnau 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 7. November statt (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 4. Für Triesen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Triesen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Linth-Schwanden 1 Grp. (Rang 11). Diese Begegnung findet am 6. November statt (18.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Triesen 1 Grp. 4:0 (2:0) - Rüti, Henau – Tore: 15. Andrea Nägele 1:0. 35. Larissa Baumann 2:0. 48. Lina Widmer 3:0. 91. Lina Widmer 4:0. – Uzwil: Laura Egli, Sina Wohlgenannt, Noelia De Martin, Sarah Moser, Romyna Wirth, Larissa Baumann, Jana Vettiger, Andrea Nägele, Fabienne Gämperle, Stefanie Lämmler, Clarissa Jung. – Triesen: Naomi Kindle, Jana Tipura, Tanja Sprecher, Annika Vils, Nadine Gartmann, Lena Ott, Elena Patsch, Ana Maria Lopez Correa, Jasmin Ackermann, Seraina Aggeler, Lara Uebersax. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Au-Berneck 05 1 - FC Thusis - Cazis 1 1:1, FC Bütschwil 1 Grp. - FC Rapperswil-Jona 2 3:0, FC Uzwil 1 - FC Triesen 1 Grp. 4:0, FC Ems 1 Grp. - FC Romanshorn 1 1:1

Tabelle: 1. FC Uzwil 1 9 Spiele/21 Punkte (23:9). 2. FC Widnau 1 9/20 (29:8), 3. FC Thusis - Cazis 1 9/20 (23:4), 4. FC Triesen 1 Grp. 9/16 (14:19), 5. FC Romanshorn 1 10/15 (19:19), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 9/14 (27:16), 7. FC Ems 1 Grp. 9/10 (14:25), 8. FC Ebnat-Kappel 1 9/9 (15:23), 9. FC Au-Berneck 05 1 9/9 (22:22), 10. FC Rapperswil-Jona 2 9/5 (5:14), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 9/1 (5:37).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 16:21 Uhr.