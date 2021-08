Frauen 2. Liga Uzwil gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Linth Uzwil beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Linth setzt es zuhause einen 3:0-Sieg ab. 30.08.2021, 08.55 Uhr

(chm)

Clarissa Jung erzielte in der 26. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Uzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil stellte Fabienne Gämperle in Minute 67 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Clarissa Jung in der 75. Minute, als sie für Uzwil zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Uzwil auf dem dritten Rang. Für Uzwil geht es auswärts gegen FC Au-Berneck 05 1 weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (1. September) statt (20.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Linth reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Linth spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Au-Berneck 05 1. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (19.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 3:0 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 26. Clarissa Jung 1:0. 67. Fabienne Gämperle 2:0. 75. Clarissa Jung 3:0. – Uzwil: Laura Egli, Luana Curaba, Sarah Moser, Jana Vettiger, Sina Wohlgenannt, Lina Widmer, Livia Baumgartner, Marina Egli, Fabienne Gämperle, Larissa Zehnder, Clarissa Jung. – Linth: Livia Studler, Sanja Eicher, Sara Fischli, Daniela Andreoli, Damiana Antonazzo, Sanna Gubler, Debora Tremp, Tsomo Stähli, Stefanie Hug, Ada Galluccio, Debora Beccaletto. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Ems 1 Grp. 4:1, FC Widnau 1 - FC Au-Berneck 05 1 2:2, FC Uzwil 1 - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 3:0

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. FC Widnau 1 2/4 (9:3), 3. FC Uzwil 1 1/3 (3:0), 4. FC Triesen 1 Grp. 1/3 (3:2), 5. FC Romanshorn 1 1/1 (0:0), 6. FC Rapperswil-Jona 2 1/1 (0:0), 7. FC Au-Berneck 05 1 2/1 (4:5), 8. FC Thusis - Cazis 1 0/0 (0:0), 9. FC Bütschwil 1 Grp. 1/0 (2:3), 10. FC Ems 1 Grp. 1/0 (1:4), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 2/0 (1:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 23:12 Uhr.