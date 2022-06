Frauen 2. Liga Uzwil beendet Niederlagenserie gegen Rapperswil-Jona Nach fünf Niederlagen in Serie hat Uzwil am Dienstag gegen Rapperswil-Jona einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 3:1. 01.06.2022, 11.04 Uhr

Das Skore eröffnete Lina Widmer in der 37. Minute. Sie traf für Uzwil zum 1:0. Stefanie Lämmler erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Uzwil. Lia Pagotto sorgte in der 79. Minute für Rapperswil-Jona für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Marina Egli die Führung für Uzwil auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Uzwil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Uzwil nicht verändert. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Uzwil hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es daheim gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 6. Juni statt (11.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Rapperswil-Jona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rapperswil-Jona erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Rapperswil-Jona auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 6. Juni statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Telegramm: FC Uzwil 1 - FC Rapperswil-Jona 2 3:1 (2:0) - Rüti, Henau – Tore: 37. Lina Widmer 1:0. 40. Stefanie Lämmler 2:0. 79. Lia Pagotto 2:1. 91. Marina Egli 3:1. – Uzwil: Laura Egli, Olivia Grosset Grange, Jana Vettiger, Sarah Moser, Luana Curaba, Lina Widmer, Sina Wohlgenannt, Andrea Nägele, Marina Egli, Larissa Zehnder, Stefanie Lämmler. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Noemi Häussler, Luana Ammann, Alessia Christen, Aline Dittner, Jennifer Fankhauser, Lia Pagotto, Laura Marchionna, Patrizia Altorfer, Viola Kohler, Anna Sofia Züger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

