4. Liga, Gruppe 4 Urnäsch bezwingt auswärts Rebstein – Nico Rohner als Matchwinner Urnäsch gewinnt am Samstag auswärts gegen Rebstein 3:2. 15.05.2022, 12.04 Uhr

Die Entscheidung fiel in der 66. Minute, als Nico Rohner den Treffer zum 3:2 für Urnäsch erzielte.

Nicolae Sorin Albeanu hatte davor in der 23. Minute zum 1:0 für Rebstein getroffen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 29, als Josias Oertle für Urnäsch erfolgreich war. Nico Rohner erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Urnäsch. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 46. Minute, als Marc Oehler für Rebstein traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Stefan Eggenberger (64.) und Marcel Rüegg (94.). Zudem gab es eine gelbe Karte für Marcel Rüegg (52.). Für Urnäsch gab es keine Karte.

Dass Urnäsch viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Urnäsch durchschnittlich 2.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Urnäsch unverändert. 23 Punkte bedeuten Rang 6. Für Urnäsch ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Urnäsch geht es in einem Heimspiel gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Rebstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 5. Für Rebstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rebstein tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC St. Otmar 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 22. Mai statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC Rebstein 2b - FC Urnäsch 1 2:3 (1:2) - Birkenau, Rebstein – Tore: 23. Nicolae Sorin Albeanu 1:0. 29. Josias Oertle 1:1. 34. Nico Rohner 1:2. 46. Marc Oehler 2:2. 66. Nico Rohner (Penalty) 2:3. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Daniel Bürki, Roland Bürki, Luca Rohner, Raphael Ulmann, Marcel Rüegg, Nicolae Sorin Albeanu, Marc Oehler, Dominik Eggert, Urs Breitenmoser. – Urnaesch: Manuel Ammann, Josef Fässler, Nico Rohner, Thomas Brandenberger, Domenik Bieg, Thomas Weibel, Martin Stijakovic, Josias Oertle, Dominic Brandenberger, Davide Vicenzo Marzoa, Kevin Gülünay. – Verwarnungen: 52. Marcel Rüegg – Ausschlüsse: 64. Stefan Eggenberger, 94. Marcel Rüegg.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

