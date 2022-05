2. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Uzwil gegen Rapperswil-Jona 1928 – Siegesserie von Rapperswil-Jona 1928 gebrochen Überraschender Sieg für Uzwil: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Rapperswil-Jona 1928 (1. Rang) auswärts gleich 4:0 geschlagen. 30.05.2022, 02.32 Uhr

(chm)

Dejan Misic traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Uzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Uzwil stellte Irves Kucani in Minute 24 her. In der 66. Minute traf Irves Kucani bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Uzwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Dejan Misic, der in der 82. Minute die Führung für Uzwil auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Hans Meeryl Madio Moreno von Uzwil erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Uzwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.6. Das bedeutet, dass Uzwil die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Uzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 6. Uzwil hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Uzwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Henau 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Trotz der Niederlage bleibt Rapperswil-Jona 1928 auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 46 Punkte auf dem Konto. Rapperswil-Jona 1928 hat bisher 14mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Rapperswil-Jona 1928 auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Steinach 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Uzwil 2 0:4 (0:2) - Grünfeld, Jona – Tore: 17. Dejan Misic 0:1. 24. Irves Kucani 0:2. 66. Irves Kucani 0:3. 82. Dejan Misic 0:4. – Rapperswil-Jona 1928: Luigi Marco Andrea Spataro, Blerim Qusaj, Luka Luburic, Marko Bozinovic, Manuel Bonsu, Mattia Spiniello, Milos Gecic, Bleon Ramadani, Gian Boos, Nazmi Bajrami, Leon Kabashi. – Uzwil: Fabio Hasler, Nemanja Nikolic, Andreas Böfer, Yanis Uetz, Marko Kartelo, Dejan Misic, Marko Anic, Nino Cabernard, Irves Kucani, Fabio Frei, Nebil Mohammed Ebrahim. – Verwarnungen: 93. Hans Meeryl Madio Moreno.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 30.05.2022 02:30 Uhr.