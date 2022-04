2. Liga, Gruppe 2 - Überraschungssieg für Schmerikon gegen Romanshorn

Ostern 1900 Eier pro Tag und ein Hahn, der nichts zu melden hat: Zu Besuch im Stall von Bio-Landwirt Urs Hilzinger aus Gachnang

Urs Hilzinger führt in Gachnang den Plattehof. Vor zwölf Jahren ist ein Hühnerstall dazugekommen mit Platz für 2000 gefiederte Damen. Hilzinger gehört zu den grössten Bioeier-Produzenten in der Region. Im Gespräch erzählt er, was über die Osterzeit auf ihn zukommt und verrät, wie ihm das perfekte Ei gelingt.