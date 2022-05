2. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Schluein gegen Ruggell Überraschender Sieg für Schluein: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Ruggell (6. Rang) zuhause 2:0 geschlagen. 01.05.2022, 04.54 Uhr

(chm)

Bereits in der 13. Minute traf Sattar Afzali zum 1:0. Per Penalty erhöhte Marino Cavegn in der 63. Minute zum 2:0 für Schluein.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Andrin Dietsche (62.) und Moritz Eidenbenz (71.). Eine Verwarnung gab es für Schluein, nämlich für Livio Derungs (66.).

Trotz den drei Punkten bleibt Schluein am Tabellenende. Elf Punkte bedeuten Rang 12. Schluein hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Schluein siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Vaduz 2 kriegt es Schluein im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Mit der Niederlage rückt Ruggell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 7. Ruggell hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Ruggell wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Winkeln SG 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Ruggell 1 2:0 (1:0) - Crap Gries, Schluein – Tore: 13. Sattar Afzali 1:0. 63. Marino Cavegn (Penalty) 2:0. – Schluein: Flurin Capaul, Simon Gallmann, Gian Luca Coray, Gian Sgier, Aron Büchler, Martin Egger, Marino Cavegn, Tiziano Vinzens, Livio Derungs, Andri Michel, Sattar Afzali. – Ruggell: Andrin Dietsche, Marius Hasler, Lukas Büchel, Stefan Maag, Fabian Ducak, Tim Patrik Schreiber, Philipp Ospelt, Ramon Adejumo Jimoh, Constantin Marxer, Albin Rashiti, Ridvan Kardesoglu. – Verwarnungen: 62. Andrin Dietsche, 66. Livio Derungs, 71. Moritz Eidenbenz.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 04:50 Uhr.