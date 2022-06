2. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Montlingen gegen Winkeln – Vier Treffer für Valdet Istrefi Überraschung bei Montlingen gegen Winkeln: Der Tabellenelfte (Montlingen) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten gleich 4:0 besiegt. 12.06.2022, 14.23 Uhr

Valdet Istrefi brachte Montlingen 1:0 in Führung (14. Minute). Valdet Istrefi erzielte nur neun Minuten später auch das 2:0 für Montlingen. Valdet Istrefi war es auch, der in der 60. Minute Montlingen weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0. Valdet Istrefi war es auch, der in der 83. Minute Montlingen weiter in Führung brachte. Sein vierter Treffer in Folge bedeutete das 4:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Montlingen erhielten Sandro Lüchinger (17.) und Fabio Klingler (48.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winkeln, Yanic Ammann (86.) kassierte sie.

Dass Montlingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 22 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Montlingen die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg brachte Montlingen über den Strich. 23 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt US Schluein Ilanz 1. Montlingen hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Montlingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Winkeln zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 8. Winkeln hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Winkeln ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Winkeln SG 1 4:0 (2:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 14. Valdet Istrefi 1:0. 23. Valdet Istrefi 2:0. 60. Valdet Istrefi 3:0. 83. Valdet Istrefi 4:0. – Montlingen: Pascal Wittwer, Argurian Bojaxhi, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Nando Lüchinger, Mauro Malacrida, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Livio Lüchinger, Sandro Lüchinger, Valdet Istrefi. – Winkeln: Jordan Höhener, Nando Bischoff, Marc Hörler, Patrik Broger, Dominic Räber, Luca Rölli, Yanic Ammann, Fabian Steinemann, Noah Eberle, Mika Binzen, Colin Twumasi. – Verwarnungen: 17. Sandro Lüchinger, 48. Fabio Klingler, 86. Yanic Ammann.

