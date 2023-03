Frauen 2. Liga Überraschungssieg für Ebnat-Kappel gegen Toggenburg Überraschender Sieg für Ebnat-Kappel: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Sonntag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Toggenburg (1. Rang) auswärts 4:2 geschlagen. 27.03.2023, 08.43 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Amira Baumgartner für Ebnat-Kappel. In der 13. Minute traf sie zum 1:0. Anca Cotetiu erhöhte in der 25. Minute zur 2:0-Führung für Ebnat-Kappel. Flavia Cemin baute in der 29. Minute die Führung für Ebnat-Kappel weiter aus (3:0).

Laura Keller (46. Minute) liess Toggenburg auf 1:3 herankommen. Ebnat-Kappel erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Anca Cotetiu weiter auf 4:1. In der 85. Minute sorgte Corinna Hasler noch für Resultatkosmetik für Toggenburg. Sie traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ebnat-Kappel, Siri Bucherini (50.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Toggenburg erhielt: Laura Keller (56.)

In seiner Gruppe hat Ebnat-Kappel den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 30 Tore erzielte.

Ebnat-Kappel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 5. Ebnat-Kappel hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Ebnat-Kappel konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Ebnat-Kappel zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Weinfelden-Berg 1 Grp. Die Partie findet am 1. April statt (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Trotz der Niederlage bleibt Toggenburg auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 27 Punkte auf dem Konto. Toggenburg hat bisher neunmal gewonnen und zweimal verloren. Toggenburg verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Toggenburg in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Widnau 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (11.30 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FF Toggenburg 1 Grp. - FC Ebnat-Kappel 1 2:4 (0:3) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 13. Amira Baumgartner 0:1. 25. Anca Cotetiu 0:2. 29. Flavia Cemin 0:3. 46. Laura Keller 1:3. 72. Anca Cotetiu 1:4. 85. Corinna Hasler 2:4. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Fabienne Brändle, Valerie Kern, Laura Keller, Melanie Thalmann, Alexandra Brändle, Arta Mustafi, Nicole Scherrer. – Ebnatkappel: Simone Grüninger, Leandra Aerne, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Rahel Abderhalden, Patricia Forrer, Amira Baumgartner, Flavia Cemin, Flavia Schaufelberger, Siri Bucherini, Selin Roth. – Verwarnungen: 50. Siri Bucherini, 56. Laura Keller.

