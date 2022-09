3. Liga, Gruppe 4 Überraschungssieg für Berg gegen Münchwilen – Julian Stahel mit Siegtor Münchwilen lag gegen Berg deutlich vorne, nämlich 2:0 (44. Minute) - und verlor dennoch. Berg feiert einen 3:2-Heimsieg. 04.09.2022, 06.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Florentin Marku für Münchwilen. In der 3. Minute traf er zum 1:0. In der 44. Minute traf Jannis Fäh ins eigene Gehäuse. Damit lag Münchwilen mit zwei Toren im Vorsprung. In der 45. Minute gelang Berg (Alexander Thurmaier) der Anschlusstreffer (1:2).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Julian Stahel, sorgte in der 50 für den Ausgleich für Berg. In der 56. Minute war es erneut Julian Stahel, der Berg mit seinem Tor 3:2 in Führung brachte. Es handelte sich um einen Penalty.

Bei Münchwilen sah Aaron Eberli (90.) die rote Karte. Gelb erhielt Fabian Kappeler (85.). Bei Berg erhielten Kevin Schüepp (92.) und Cristiano Lourenco Alves (94.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Berg von Rang 12 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Berg hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Berg geht es in einem Heimspiel gegen FC Zuzwil 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

In der Tabelle liegt Münchwilen weiterhin auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Münchwilen hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Münchwilen geht es in einem Heimspiel gegen FC Dussnang 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Münchwilen 1 3:2 (1:2) - Meienägger, Berg – Tore: 3. Florentin Marku 0:1. 44. Eigentor (Jannis Fäh) 0:2.45. Alexander Thurmaier 1:2. 50. Julian Stahel (Penalty) 2:2.56. Julian Stahel (Penalty) 3:2. – Berg: Sinan Kocadayi, Fabian Helfenberger, Jannis Fäh, Cristiano Lourenco Alves, Nico Gwerder, Joel Herbert, Alexander Thurmaier, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Julian Stahel, Mauro Zingg. – Münchwilen: Finn Ziegler, Giuliano Rocco, Gentrim Bytyqi, Sinisa Tosic, Tiago Alves Rodrigues, Gionata Valentino, Fabian Kappeler, Agostino Curatolo, Patryk Pioter Walos, Florentin Marku, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 85. Fabian Kappeler, 92. Kevin Schüepp, 94. Cristiano Lourenco Alves – Ausschluss: 90. Aaron Eberli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 06:28 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.