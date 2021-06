3. Liga, Gruppe 1 Trun gewinnt deutlich gegen Sargans Trun gewinnt am Sonntag zuhause gegen Sargans 6:3. 29.06.2021, 12.47 Uhr

(chm)

Sargans erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch David Becker ging das Team in der 11. Minute in Führung. Gleichstand stellte Patrizio Decurtins durch seinen Treffer für Trun in der 15. Minute her.

Danach drehte Trun auf. Das Team schoss ab der 21. Minute noch fünf weitere Tore, während Sargans noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (55. Minute) und 3:6 (88. Minute)). Der Endstand lautete 6:3.

Die Torschützen für Trun waren: Salvatore Stagliano (2 Treffer), Patrizio Decurtins (2 Treffer), Remo Alig (1 Treffer) und Livio Janka (1 Treffer). Die Torschützen für Sargans waren: Valentino Zollino, Ronny Schumacher und David Becker.

Gelbe Karten gab es bei Trun für Livio Janka (10.), Salvatore Stagliano (49.) und Sandro Orlik (66.). Die einzige gelbe Karte bei Sargans erhielt: Benjamin Weber (85.)

Dank dem Sieg liegt Trun neu über dem Strich. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt Chur 97 2. Trun hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Trun siegte zudem erstmals auswärts.

Trun trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gams 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Sargans hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sargans in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Thusis - Cazis 1 (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Telegramm: CB Trun/Rabius 1 Grp. - FC Sargans 1 6:3 (3:1) - Pustget, Trun – Tore: 11. David Becker 0:1. 15. Patrizio Decurtins 1:1. 21. Livio Janka 2:1. 30. Salvatore Stagliano 3:1. 52. Salvatore Stagliano 4:1. 55. Valentino Zollino 4:2. 62. Patrizio Decurtins 5:2. 87. Remo Alig 6:2. 88. Ronny Schumacher 6:3. – Trun: Mauricio Cathomas, Fabian Cajacob, Livio Janka, Gion Andrea Nay, Sandro Orlik, Mathias Flepp, Daniel Pfister, Orlando Monn, Beat Cadruvi, Patrizio Decurtins, Salvatore Stagliano. – Sargans: Sandro Walser, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Raphael Kalberer, Luis Dos Reis Guerreiro, Kevin Willi, Marco Giordano, Valentino Zollino, Marco Walser. – Verwarnungen: 10. Livio Janka, 49. Salvatore Stagliano, 66. Sandro Orlik, 85. Benjamin Weber.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: CB Trun/Rabius 1 Grp. - FC Sargans 1 6:3, FC Ems 1 - FC Buchs 1 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 10 Spiele/24 Punkte (35:8). 2. FC Ems 1 10/23 (26:13), 3. FC Triesenberg 1 10/18 (32:19), 4. FC Buchs 1 10/16 (19:12), 5. FC Triesen 1 10/15 (29:24), 6. FC Landquart 1 10/15 (18:21), 7. Valposchiavo Calcio 1 10/15 (15:15), 8. FC Sargans 1 10/12 (24:25), 9. FC Thusis - Cazis 1 10/10 (8:25), 10. CB Trun/Rabius 1 Grp. 10/9 (13:19), 11. FC Gams 1 10/7 (19:35), 12. Chur 97 2 10/6 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.06.2021 12:43 Uhr.