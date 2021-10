4. Liga, Gruppe 2 Trübbach holt gegen Triesen ersten Saisonsieg – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Trübbach hat am Samstag auswärts Triesen besiegt und hat damit im achten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 0:0. 03.10.2021, 12.01 Uhr

Gleichstand stellte Manuel Benz durch seinen Treffer für Truebbach in der 13. Minute her. Sandro Miguel Fernandes Mendes glich in der 79. Minute für Truebbach aus. Es hiess 0:0. Der Ausgleich für Truebbach fiel in der 90. Minute (Marco Walker).

Gelbe Karten gab es bei Triesen für Nihad Rami (40.) und Adis Zecirovic (80.). Für Trübbach gab es keine Karte.

Dass Trübbach gleich drei Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Trübbach die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Triesen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 21 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Mit dem Sieg rückt Trübbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 8. Trübbach hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Trübbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.00 Uhr, Gufalons, Trübbach).

Mit der Niederlage rückt Triesen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 9. Für Triesen ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Haag 1. Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Trübbach 1 0:3 (0:0) - Blumenau, Triesen – Tore: 13. Manuel Benz 0:0. 79. Sandro Miguel Fernandes Mendes 0:0. 90. Marco Walker 0:0. – Triesen: René Kobler, Nico Tschui, Nihad Rami, Timo Banzer, Adis Zecirovic, Noah Laternser, Anthony Denny Cristofaro, Antonio Verdicchia, Giacomo Pitaro, Niklas Brötz, Abdallah Hassan. – Trübbach: Ives Ziegler, Sven Giesser, Dario Zimmermann, Domenic Zogg, Manuel Benz, Valentino Dinner, Sandro Miguel Fernandes Mendes, Enea Kammerer, Pascal Vetsch, Marco Herrmann, Fabio Neuhaus. – Verwarnungen: 27. Pascal Vetsch, 34. Fabio Neuhaus, 40. Nihad Rami, 80. Adis Zecirovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Triesen 2 - FC Trübbach 1 0:3, FC Sevelen 1 - FC Gams 1 1:3, FC Grabs 1 - FC Haag 1 0:1, FC Sargans 2 - FC Buchs 2 1:4

Tabelle: 1. FC Buchs 2 9 Spiele/18 Punkte (24:9). 2. FC Haag 1 8/13 (14:11), 3. FC Gams 1 8/12 (23:17), 4. FC Balzers 2 8/12 (19:12), 5. FC Grabs 1 7/7 (8:5), 6. FC Sevelen 1 8/7 (13:12), 7. FC Sargans 2 8/4 (12:17), 8. FC Trübbach 1 8/3 (8:21), 9. FC Triesen 2 8/3 (4:21), 10. Chur 97 2b [[t.gp]]/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 11:58 Uhr.