3. Liga, Gruppe 2 Triesenberg siegt gegen Eschen/Mauren Triesenberg behielt im Spiel gegen Eschen/Mauren am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 07.10.2021, 21.55 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Agim Zeqiri für Eschen/Mauren. In der 46. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 56. Minute hergestellt: Cédric Chevalley traf für Triesenberg. In der 59. Minute war es erneut Cédric Chevalley, der Triesenberg mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. In der 70. Minute erhöhte Jonas Sprenger auf 3:1 für Triesenberg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Sprenger von Triesenberg erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Eschen/Mauren kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 22 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 11).

Triesenberg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 8. Triesenberg hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Triesenberg siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Triesenberg zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Staad 1. Diese Begegnung findet am Samstag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Eschen/Mauren in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Triesen 1 (Platz 9) zu tun. Die Partie findet am Samstag (9. Oktober) statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Triesenberg 1 - USV Eschen/Mauren 2 3:1 (0:0) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 46. Agim Zeqiri 0:1. 56. Cédric Chevalley 1:1. 59. Cédric Chevalley 2:1. 70. Jonas Sprenger 3:1. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Hamza Sljivar, Pius Sprenger, Nils Sprenger, Aladin Redzepi, Sebastian Beck, Ricardo Maia de Sousa, Diego Mazzini, Alessandro Crescenti, Jonas Beck, Cédric Chevalley. – Eschen/Mauren: Silvan Marxer, Matijas Dunder, Agim Zeqiri, Luca Gabelmann, Severin Weibel, Nicolas Kaiser, Frederik Weibel, Moritz Nipp, Giandomenico Tanzillo Ortiz, David Meier, Raphael Goop. – Verwarnungen: 81. Jonas Sprenger.

Tabelle: 1. FC Buchs 1 6 Spiele/16 Punkte (16:5). 2. FC Staad 1 6/13 (25:6), 3. FC Altstätten 1 6/13 (17:11), 4. FC Rebstein 1 6/13 (12:10), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 6/12 (19:12), 6. FC Rüthi 1 6/9 (12:13), 7. FC Schaan 1 6/9 (13:10), 8. FC Triesenberg 1 6/7 (9:13), 9. FC Triesen 1 6/4 (14:21), 10. USV Eschen/Mauren 2 6/3 (8:22), 11. FC Widnau 2 6/3 (12:27), 12. FC Rheineck 1 6/3 (8:15).

