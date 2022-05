3. Liga, Gruppe 2 Triesenberg holt sich drei Punkte gegen Rheineck Triesenberg behielt im Spiel gegen Rheineck am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 29.05.2022, 12.11 Uhr

Triesenberg ging in der 23. Spielminute durch Alessandro Crescenti in Führung, ehe Rheineck in der 51. Minute (Vito Frano) der Ausgleich gelang. In der 72. Minute war es an Julian Beck, Triesenberg 2:1 in Führung zu bringen. In der 89. Minute erhöhte Jonas Beck auf 3:1 für Triesenberg.

Bei Rheineck sah Senad Krasniqi (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Senad Krasniqi (23.), Manuel Baumann (60.) und Christian Sutter (78.). Die einzige gelbe Karte bei Triesenberg erhielt: Jonas Sprenger (88.)

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 20 Spielen, in denen die Defensive 70 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Triesenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 7. Triesenberg hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Triesenberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Buchs 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, 18mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheineck spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 6. Juni (16.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Triesenberg 1 - FC Rheineck 1 3:1 (1:0) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 23. Alessandro Crescenti 1:0. 51. Vito Frano 1:1. 72. Julian Beck 2:1. 89. Jonas Beck 3:1. – Triesenberg: Nikola Pupovac, Cédric Chevalley, Alessandro Crescenti, Pascal Koller, Jonas Sprenger, Aladin Redzepi, Ricardo Maia de Sousa, Jonas Beck, Hamza Sljivar, Sebastian Beck, Nils Sprenger. – Rheineck: Petar Petrov, Quentin Weber, Christian Sutter, Joshua Braun, Matteo Bregovic, Senad Krasniqi, Vito Frano, Fabian Krämer, Manuel Baumann, Veprim Krasniqi, Nderim Bektasi. – Verwarnungen: 23. Senad Krasniqi, 60. Manuel Baumann, 78. Christian Sutter, 88. Jonas Sprenger – Ausschluss: 83. Senad Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

