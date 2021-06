3. Liga, Gruppe 1 Triesenberg holt sich drei Punkte gegen Gams Sieg für Triesenberg: Gegen Gams gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2. 27.06.2021, 07.41 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Aladin Redzepi, der in der 23. Minute für Triesenberg zum 1:0 traf. In der 30. Minute traf David Suhner ins eigene Gehäuse. Damit lag Triesenberg mit zwei Toren im Vorsprung. Marco Neumann baute in der 67. Minute die Führung für Triesenberg weiter aus (3:0).

Nicolas Fäh verkürzte in der 73. Minute den Rückstand von Gams auf 1:3. In der 82. Minute gelang Gams (Michele Beti) der Anschlusstreffer (2:3). Mit dem 4:2 für Triesenberg schoss Cédric Chevalley das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Triesenberg für Aladin Redzepi (56.) und Cédric Chevalley (85.). Keine einzige Karte erhielt Gams.

Triesenberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 3. Triesenberg hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Triesenberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesen 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Blumenau, Triesen).

Für Gams hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Gams war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gams trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf CB Trun/Rabius 1 Grp. (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 3. Juli statt (16.00 Uhr, Pilgerbrunnen, Gams).

Telegramm: FC Triesenberg 1 - FC Gams 1 4:2 (2:0) - Leitawies, Triesenberg – Tore: 23. Aladin Redzepi 1:0. 30. Eigentor (David Suhner) 2:0.67. Marco Neumann 3:0. 73. Nicolas Fäh 3:1. 82. Michele Beti 3:2. 84. Cédric Chevalley 4:2. – Triesenberg: Raffael Loosli, Julian Beck, Jonas Beck, Joel Scherrer, Aladin Redzepi, Kevin Ferreira Eido, Cédric Chevalley, Diego Mazzini, Ricardo Maia de Sousa, Maximilian Kendlbacher, Jovika Ilic. – Gams: Mike Hilty, Sandro Gantenbein, Fabian Hardegger, Michele Beti, Nicolas Fäh, Patrik Bachmann, David Suhner, Aydin Demirci, Gary Hoppeler, Raphael Wyss, Kilian Büchel. – Verwarnungen: 56. Aladin Redzepi, 85. Cédric Chevalley.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Landquart 1 5:0, FC Triesenberg 1 - FC Gams 1 4:2, Valposchiavo Calcio 1 - FC Triesen 1 5:3, FC Thusis - Cazis 1 - Chur 97 2 1:2

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 10 Spiele/24 Punkte (35:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Triesenberg 1 10/18 (32:19), 4. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 5. FC Triesen 1 10/15 (29:24), 6. FC Landquart 1 10/15 (18:21), 7. Valposchiavo Calcio 1 10/15 (15:15), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 10/10 (8:25), 10. FC Gams 1 10/7 (19:35), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 10/6 (11:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.06.2021 01:10 Uhr.