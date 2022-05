4. Liga, Gruppe 2 Triesen verliert gegen Seriensieger Balzers Balzers setzt seine Siegesserie auch gegen Triesen fort. Das 7:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 01.18 Uhr

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Balzers vier seiner Tore in der ersten Halbzeit, drei kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Triesen war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Die Torschützen für Balzers waren: Raphael Auer (2 Treffer), Mike Almer (1 Treffer), Marco Wolfinger (1 Treffer), Kevin Ferreira Eido (1 Treffer) und Jascha Müller (1 Treffer). Ein Tor für Balzers war ein Eigentor des Gegners.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Rainer Fischer von Balzers erhielt in der 69. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Balzers in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 43 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Die Abwehr von Triesen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Balzers nicht verändert. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Balzers hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes trifft Balzers zuhause mit FC Trübbach 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.15 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Triesen ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Triesen gingen unentschieden aus.

Triesen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Haag 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Balzers 2 0:7 (0:4) - Blumenau, Triesen – Tore: 8. Jascha Müller 0:1. 20. Kevin Ferreira Eido 0:2. 25. Marco Wolfinger 0:3. 42. Mike Almer 0:4. 63. Raphael Auer 0:5. 67. Raphael Auer 0:6. 80. Eigentor (Mario Bargetze) 0:7. – Triesen: Aaron Salzgeber, Mario Bargetze, Alex Botrugno, Berzad Spahic, Hugo Gomes Ferreira, Anthony Denny Cristofaro, Dominik Heeb, Therry Brunner, Samuel Sokoli, Luke Seger, Tritan Fejzaj. – Balzers: Selim Bajrami, Patrick Kaufmann, Manuel Nipp, Mike Almer, Marco Wolfinger, Benjamin Vogt, Jascha Müller, Veton Aliji, Daniele Carroccia, Kevin Ferreira Eido, Sandro Wegmann. – Verwarnungen: 69. Rainer Fischer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

