3. Liga, Gruppe 2 Tor von Valentino Tomasic sichert Rebstein das Unentschieden gegen Steinach Je ein Punkt für Rebstein und Steinach: Die Teams trennen sich 1:1 27.06.2021, 20.16 Uhr

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Rebstein zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Valentino Tomasic traf in der 95. Minute für Steinach zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Rebstein kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Steinach für Severin Schwendener (36.) und Nico Bargues (51.).

Das Unentschieden bedeutet für Rebstein einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 6.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Rebstein hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rebstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Steinach bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 27 Punkte. Steinach hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Steinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Steinach 1 1:1 (0:0) - Birkenau, Rebstein – Tore: 49. André Filipe Baiao Silva 0:1. 95. Valentino Tomasic 1:1. – Rebstein: Kim Gremminger, Granit Shahini, Sascha Haltiner, Piratheesh Kamalanathan, Dominik Eugster, Simon Schranz, Alessio Celentano, Rico Köppel, Philip Baumgartner, Florian Nüesch, Timon Cabezas. – Steinach: Riccardo Fontanive, Dario Germann, Jamiro Gätzi, Leandro Brunner, Severin Schwendener, Nico Bargues, Yannik Bruderer, Alain Cossu, Manuel Bellini, André Filipe Baiao Silva, Yannick Mannhart. – Verwarnungen: 16. Philip Baumgartner, 22. Timon Cabezas, 36. Severin Schwendener, 51. Nico Bargues, 59. Florian Nüesch, 67. Alessio Celentano.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 7:2, KF Dardania St. Gallen 1 - USV Eschen/Mauren 2 6:0, FC Rebstein 1 - FC Steinach 1 1:1, FC Rüthi 1 - FC Teufen 1 3:2, FC Rorschach-Goldach 17 2 - FC Appenzell 1 0:2, FC Speicher 1 - FC Heiden 1 6:1

Tabelle: 1. FC Steinach 1 11 Spiele/27 Punkte (34:12). 2. KF Dardania St. Gallen 1 11/27 (41:14), 3. FC Rüthi 1 11/22 (34:25), 4. FC Appenzell 1 11/17 (29:19), 5. FC Widnau 2 11/16 (33:30), 6. FC Rebstein 1 11/14 (21:22), 7. USV Eschen/Mauren 2 11/13 (17:22), 8. FC Diepoldsau-Schmitter 1 11/13 (20:27), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 11/12 (18:28), 10. FC Teufen 1 11/11 (27:38), 11. FC Speicher 1 11/11 (31:35), 12. FC Heiden 1 11/4 (11:44).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 20:13 Uhr.