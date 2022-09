4. Liga, Gruppe 5 Tor von Sasa Stankovic sichert Herisau das Unentschieden gegen Sarajevo 92 Im Spiel zwischen Sarajevo 92 und Herisau hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 26.09.2022, 11.36 Uhr

Während des ganzen Spiels war Sarajevo 92 nie in Rückstand gelegen. In der 94. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie fiel für Sarajevo 92: Emir Skakic brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. In der 30. Minute baute Edah Masovic den Vorsprung für Sarajevo 92 auf zwei Tore aus (2:0). Die 36. Minute brachte für Herisau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Filip Miljkovic.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sarajevo 92 stellte Joel Keller in Minute 89 her. Die 91. Minute brachte für Herisau den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Benjamin Rufati. Gleichstand stellte Sasa Stankovic durch seinen Treffer für Herisau in der 94. Minute her.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Sarajevo 92 gab es fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Herisau erhielt: Filip Miljkovic (83.)

Sarajevo 92 hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 17 Tore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Keine Änderung in der Tabelle für Sarajevo 92: Das Team liegt mit acht Punkten auf Rang 4. Sarajevo 92 hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarajevo 92 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Urnäsch 1 (Platz 9). Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.30 Uhr, Feld, Urnäsch).

Das Unentschieden bringt Herisau in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 5. Herisau hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Herisau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC St. Otmar 1a (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (16.30 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FC Herisau 2 3:3 (2:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 14. Emir Skakic 1:0. 30. Edah Masovic 2:0. 36. Filip Miljkovic 2:1. 89. Joel Keller 3:1. 91. Benjamin Rufati 3:2. 94. Sasa Stankovic 3:3. – Sarajevo: Emrah Masovic, Elmas Kalabic, Belmin Avdic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Edah Masovic, Joel Keller, Sabir Ademi, Haris Hadziric, Diego Diethelm, Emir Skakic. – Herisau: Antonio Fusco, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Marco Wanner, Max Nadig, Ognjen Kostadinovic, Janick Huber, Jasmin Muratovic, Benjamin Rufati, Remo Wanner, Ivan Jovic. – Verwarnungen: 22. Belmin Avdic, 26. Elmas Kalabic, 28. Diego Diethelm, 63. Emrah Masovic, 66. Joel Keller, 83. Filip Miljkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:37 Uhr.

