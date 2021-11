2. Liga, Gruppe 1 Tor von Sandro Klarer sichert Abtwil das Unentschieden gegen Vaduz Sechs Tore sind zwischen Abtwil und Vaduz gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 07.11.2021, 00.42 Uhr

(chm)

Während des ganzen Spiels war Vaduz nie in Rückstand gelegen. In der 88. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das Skore eröffnete Albin Behluli in der 5. Minute. Er traf für Vaduz zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Vaduz stellte Ferhat Saglam in Minute 41 her. Per Penalty traf Reto Nef in der 43. Minute für Abtwil zum Anschlusstreffer (1:2)

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Vaduz stellte Ardit Destani in Minute 77 her. Reto Nef sorgte in der 81. Minute für Abtwil für den Anschlusstreffer zum 2:3. Abtwil glich in der 88. Minute durch Sandro Klarer aus.

Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Nebojsa Spasojevic (28.), Albin Behluli (55.) und Ferhat Saglam (71.). Bei Abtwil erhielten Reto Nef (44.) und Renato Gröli (84.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Abtwil unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Vaduz 2 (Platz 3) weiter. Das Spiel findet am 27. März statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Nach dem Unentschieden büsst Vaduz in der Tabelle ein und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 3. Es verliert einen Platz. Vaduz hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Vaduz steht nach der Winterpause daheim gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5) an. Diese Begegnung findet am 27. März statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Vaduz 2 3:3 (1:2) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 5. Albin Behluli 0:1. 41. Ferhat Saglam 0:2. 43. Reto Nef (Penalty) 1:2.77. Ardit Destani 1:3. 81. Reto Nef 2:3. 88. Sandro Klarer 3:3. – Abtwil: Mathias Altermatt, Sven Messmer, Alessandro Cardon, Sandro Klarer, Mattias Gröli, Nico Isler, Jan Ledergerber, Andrin Gehrig, Temesgen Sabit, Reto Nef, Glen Forster. – Vaduz: Gabriel Foser, Nebojsa Spasojevic, Jonas Hilti, Philipp Oberer, Albin Behluli, Sascha Djokic, Ardit Destani, Noah Kling, Niklas Beck, Ferhat Saglam, Adrian Hoti. – Verwarnungen: 28. Nebojsa Spasojevic, 44. Reto Nef, 55. Albin Behluli, 71. Ferhat Saglam, 84. Renato Gröli.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Mels 1 - US Schluein Ilanz 1 6:1, FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Vaduz 2 3:3, FC Herisau 1 - FC Ems 1 4:1

Tabelle: 1. FC Mels 1 11 Spiele/23 Punkte (35:15). 2. FC Herisau 1 11/22 (35:16), 3. FC Vaduz 2 11/21 (32:19), 4. KF Dardania St. Gallen 1 10/18 (23:11), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 11/18 (28:23), 6. FC Ruggell 1 9/14 (16:19), 7. FC Winkeln SG 1 10/14 (15:20), 8. FC Ems 1 10/10 (14:16), 9. FC St. Margrethen 1 10/10 (14:24), 10. FC Au-Berneck 05 1 10/9 (11:19), 11. FC Montlingen 1 10/8 (12:26), 12. US Schluein Ilanz 1 11/5 (12:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 01:39 Uhr.