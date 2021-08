4. Liga, Gruppe 5 Tor von Robin Ramsperger sichert Steinach das Unentschieden gegen Gossau zum Auftakt Gossau und Steinach teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 1:1 aus. 22.08.2021, 13.33 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 3. Minute schoss Jon Mustafa das 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Robin Ramsperger traf in der 92. Minute für Gossau zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Cristian Bakacsi von Gossau erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Gossau nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Für Gossau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Wittenbach 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Steinach liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Das nächste Spiel trägt Steinach zuhause gegen das stark gestartete Team FC Weinfelden-Bürglen 1b aus. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Bleiche, Steinach).

Telegramm: FC Gossau 3 - FC Steinach 2 1:1 (1:0) - Buechenwald, Gossau – Tore: 3. Jon Mustafa 1:0. 92. Robin Ramsperger 1:1. – Gossau: Silvan Strübi, Alessandro Galluccio, Keanu Roger Bandolis, Silas Steiger, Nikola Cvitkovac, Etienne Bakacsi, Elias Schlegel, Marc Siegenthaler, Cristian Bakacsi, Sror Rigal, Jon Mustafa. – Steinach: Markus Hasler, Jonas Fischer, Pascal Koster, Fabian Schneeberger, Andrea Fabio Brunner, Simon Koster, Joel Chischè, Robin Hug, Simon Weibel, Robin Ramsperger, Luca Romano. – Verwarnungen: 52. Cristian Bakacsi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Uzwil 3b 3:1, FC Gossau 3 - FC Steinach 2 1:1, FC Wittenbach 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 0:2

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1b 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Abtwil-Engelburg 2 1/3 (2:0), 3. FC Neukirch-Egnach 2 1/3 (2:1), 4. FC Gossau 3 1/1 (1:1), 5. FC Steinach 2 1/1 (1:1), 6. FC Winkeln SG 2 0/0 (0:0), 7. FC Sarajevo 92 92 1 0/0 (0:0), 8. FC Flawil 2 1/0 (1:2), 9. FC Uzwil 3b 1/0 (1:3), 10. FC Wittenbach 2 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:30 Uhr.